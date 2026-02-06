KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    18:45, 06 Ақпан 2026 | GMT +5

    Волейбол: «Тұран» Орталық Азия чемпиондар лигасының жартылай финалына шықты

    АСТАНА. KAZINFORM — Волейболдан әйелдер клубтары арасында Мальдив аралдарының астанасы Мале қаласында өтіп жатқан Орталық Азия чемпиондар лигасында «Тұран» командасы екінші кездесуінде жеңіске жетті.

    Волейбол
    Фото: turan_club instagram парқшасы

    Бұл жолы түркістандықтар «WAMCO» (Мальдив) командасымен шеберлік байқасты.

    Тартыстылау өрбіген бірінші партияда түркістандықтар басымдылық танытты - 25:21. Қалған екі сет тіпті оңайға түсті - 25:8, 25:8. Қорытынды есеп - 3:0.

    Осылайша, Асқар Шалқыбековтің шәкірттері өз тобынан бірінші орынмен жартылай финалға жолдама алды.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын волейболдан «Тұран» клубының Орталық Азия чемпиондар лигасын сәтті бастағанын жазған едік.

     

    Тегтер:
    Волейбол Спорт
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Автор
    Соңғы жаңалықтар