Волейбол: «Жайық» аса тартысты матчта «Ақтөбені» жеңді
АСТАНА. KAZINFORM – Ақтөбе және Талдықорған қалаларында волейболдан ерлердің ұлттық лига командалары арасында Қазақстан чемпионатының үшінші кіші тур ойындары мәресіне жетті.
Ақтөбедегі бәсекелер әлдеқайда тартысты болды. «Ақтөбе», «Жайық» және «Атырау» бір-біріне лайықты қарсылас екендігін көрсетті.
Виктор Козик жаттықтыратын оралдықтар «Атырауды» бес сетте тізе бүктірсе, атыраулықтар кеше «Ақтөбені» 3:1 (25:15, 23:25, 29:31, 25:23) есебімен ұтып кетті.
Бүгін орталық матч өткен жылғы чемпион «Жайық» пен күміс жүлдегер «Ақтөбе» (бас бапкері Сергей Трикоз) арасында болды.
Қос команда да тісқаққан, тәжірибелі ойыншыларға сенім артты. Мысалы, украиналықтар, «Ақтөбенің» байланыстырушысы Роман Хандролиннің жасы 43-те болса, осы позициядағы оралдық Володимир Ковальчук 41-де еді.
Команда капитаны Айбек Неталин бастаған «Ақтөбе» сапында Бекарыс Ғабитұлы, ресейліктер Андрей Самойлов, Кирилл Костыленколар шабуыл шебін нығайтты.
«Жайықта» Орал волейболының түлектері Виталий Вориводин, Петр Чурзин, Владимир Прокофьевтерге Борис Кемпа, Нодирхан Қадырхановтар дем берді.
Бірінші партия 25:18 есебімен алаң иелерінің пайдасына аяқталды.
Екінші сетте ақтөбеліктер 13:9 есебімен алға кетті. Осы мезетте В.Козик В.Ковальчуктың орнына оралдық жас Самғат Салахиятовты шығарып көрді. «Жайық» таразы басын теңестіріп, ақыры партияны өз есебіне жазды – 26:24.
Үшінші партияда «Ақтөбе» тағы да басымдылық танытты – 25:18.
Төртіншісінде «Жайық» есе қайырды – 25:21.
Шешуші, бесінші сетте оралдықтар 14:11 есебімен алда тұрған. Бірақ А.Неталин доп қосқан сәтте ақтөбеліктер таразы басын теңестірді. Дегенмен «Жайық» капитаны В.Вориводин доп бергенде, В.Козик шәкірттері жеңісті жұлып алды – 16:14. Қорытынды есеп – 3:2.
Талдықорғандағы кіші турда Марат Адрышев жаттықтыратын «Жетісу» үш бірдей қарсыласынан басым түсті.
Осылайша, ұпай санын 44-ке жеткізген талдықорғандықтар турнир кестесінде көш бастап келеді. «Ақтөбе» (37 ұпай) екінші сатыда. Қоржындарында 35 ұпайдан бар «Жайық» пен «Атырау» үшінші-төртінші орындарды бөлісіп тұр.
Үшінші үлкен тур ойындары 7-13 ақпан аралығында Орал қаласында өтеді.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын волейболдан ел чемпионатында «Жайықтың» атыраулықтарды ұтқанын жазған едік.