Волейбол: «Жайық» клубы көш басындағы «Жетісуды» ұтты
АТЫРАУ. KAZINFORM — Атырау қаласында волейболдан ерлердің ұлттық лига командалары арасында өтіп жатқан ХХХIV Қазақстан чемпионатының екінші турында Оралдың «Жайығы» мен талдықорғандық «Жетісу» өзара шеберлік байқасты.
Алғашқы ойынында «Ұшқын-Көкшетауға» жол берген талдықорғандықтар (бас бапкері Марат Адрышев) содан бері 11 матч бойы жеңілмей келе жатқан-ды.
Ал биыл чемпион атанған оралдықтар күзде басталған жаңа маусымда қарқынын бәсеңдетіп, «Жетісумен» қатар «Ақтөбе» мен «Атырауға» да есе жіберген болатын.
Бұл жолы бірінші партияда «Жетісу» 25:22 есебімен басымдылық танытты. Дегенмен бұдан кейін Виктор Козиктің шәкірттері ойын тізгінін қолына алып, камбэк жасай алды – 25:23, 26:24, 25:19. Қорытынды есеп – 3:1, «Жайықтың» пайдасында.
Осылайша, «Жетісу» клубының жолына тосқауыл қойған «Жайық» ұпай санын 28-ге жеткізді. Талдықорғандықтар 33 ұпаймен әзірге бірінші орында қалды. Бірақ оларды ақтөбеліктер (32 ұпай) өкшелеп тұр.
Сергей Трикоз жаттықтыратын «Ақтөбе» бүгін «Ұшқын-Көкшетауды» тізе бүктірді – 3:1 (25:21, 25:27, 25:18, 29:27).
Жексенбі күні қай команданың көш бастайтыны «Ақтөбе» мен «Жетісудың» арасындағы кездесуде шешіледі.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын волейболдан «Атырау» клубының «Жетісуды» тоқтата алмағанын жазған болатынбыз.