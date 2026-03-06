Волейбол: «Жетісу» клубы чемпионат басталғаннан бері ұпайдан шашау шығармай келеді
АСТАНА. KAZINFORM – Өскемен және Петропавл қалаларында волейболдан әйелдердің ұлттық лига командалары арасында Қазақстан чемпионатының төртінші кіші туры тәмамдалды.
Өскеменде былтырғы ел чемпионы және биылғы суперкубок иегері «Жетісу» (Талдықорған) мен турнир кестесінде төртінші орында келе жатқан «Тұран» (Түркістан) командасы шеберлік байқасты. Бұл кездесуде сербиялық Марко Гршич жаттықтыратын талдықорғандықтар 3:1 (25:14, 25:14, 25:27, 25:17) есебімен жеңіске жетті.
Осылайша, «Жетісу» клубы ұпай санын 70-ке жеткізді. Талдықорғандықтар 2025-2026 жылғы чемпионат басталғаннан бері 24 ойында бірде-бір ұпай жоғалтқан жоқ. Тек Қазақстан кубогының жартылай финалында ғана «Қуанышқа» есе жіберді.
Өскеменнің «Берелі» өз алаңында «Алматыдан» айласын асырды – 3:0 (25:19, 26:24, 25:21). Турнирлік кестеде «Берел» 52 ұпаймен үшінші орында келеді.
Ал Петропавлда «Қуаныш» командасы «Ақтөбеден» айласын асырды – 3:0 (25:13, 25:12, 25:21). Осы жеңісінен кейін солтүстікқазақстандықтар 63 ұпаймен екінші сатыға жайғасты.
Бесінші орындағы «Қарағанды» аса тартысты матчта «Астананы» қапы қалдырды – 3:2 (22:25, 25:19, 24:26, 25:17, 15:12).
Төртінші кіші тур қорытындысы бойынша әр командадан үздік ойыншылар анықталды.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын «Жетісу» қыздарының өскемендік клубтан айласын асырғанын жазған едік.