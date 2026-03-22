Волейбол: жүлделі орыннан үміткер «Қуаныш» клубы «Тұраннан» айласын асырды
АСТАНА. KAZINFORM — Петропавл қаласында волейболдан әйелдердің ұлттық лига командалары арасында Қазақстан чемпионатының төртінші үлкен туры жалғасын тапты.Жексенбі күні орталық матчта алаң иелері — Юрий Панченко жаттықтыратын «Қуаныш» клубы Түркістанның «Тұранына» қарсы келді.
Бұдан бұрын «Берелден» (Өскемен) ұтылып қалған солтүстікқазақстандықтар осы жолы қинала қойған жоқ — 3:0 (25:16, 25:12, 25:17).
Көш басындағы «Жетісу» (Талдықорған) ақтөбеліктерден айласын асырды — 3:0 (25:8, 25:20, 25:16).
Өскемендік қыздар «Астананы» қапы қалдырды — 3:0 (25:9, 25:21, 25:16).
«Қарағанды» командасы «Алматыны» жеңді — 3:1 (25:17, 20:25, 25:22, 25:18).
Осылайша, талдықорғандықтар 79 ұпаймен бұрынғыша бірінші орында келеді. «Қуаныш» 69 ұпаймен екінші, «Берел» (61 ұпай) үшінші, «Тұран» (42 ұпай) төртінші сатыда тұр.
Дүйсенбі күні командалар Петропавлда соңғы ойындарын өткізеді. Содан кейін плей-офф бәсекелері ғана қалады.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын «Қуаныш» клубының өз алаңында «Берелден» ұтылып қалғанын жазған болатынбыз.
