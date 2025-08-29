Волейболдан ӘЧ: Қазақстан жастар құрамасы аса тартысты матчта Болгарияға есе жіберді
АСТАНА. KAZINFORM — Қытайдың Цзянмэнь қаласында волейболдан 21 жасқа дейінгілер арасында өтіп жатқан ХХІІІ әлем чемпионатында Қазақстан құрамасы Болгариямен алаңға шықты.
Плей-офф бәсекесінде өткен жылғы Еуропа чемпионы Франциядан ұтылғаннан кейін Сергей Трикоз баптайтын қазақстандық жастар 9-16 орындар үшін таласатын болған еді.
Болгария да осал емес, өткен жылы Еуропа біріншілігінің финалына дейін жетіп, Францияға жол берген.
Болгариялықтар алғашқы екі партияда басымдық танытты – 25:19, 25:19. Бұдан кейін қазақстандық жастар таразы басын теңестірді – 25:21, 25:23. Дегенмен шешуші, бесінші партия Болгарияның еншісінде кетті – 15:9.
Қорытынды есеп – 3:2, Болгарияның пайдасында.
Қазақстан жастар құрамасы сенбі күні тағы бір кездесуін өткізеді.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын волейболдан әлем чемпионатында Қазақстан жастар құрамасы Францияға жол бергенін жазған едік.