    11:15, 29 Тамыз 2025 | GMT +5

    Волейболдан ӘЧ: Қазақстан жастар құрамасы аса тартысты матчта Болгарияға есе жіберді

    АСТАНА. KAZINFORM — Қытайдың Цзянмэнь қаласында волейболдан 21 жасқа дейінгілер арасында өтіп жатқан ХХІІІ әлем чемпионатында Қазақстан құрамасы Болгариямен алаңға шықты.

    Қазақстан жастар құрамасы аса тартысты матчта Болгарияға есе жіберді
    Фото: Қазақстан волейбол федерациясы

    Плей-офф бәсекесінде өткен жылғы Еуропа чемпионы Франциядан ұтылғаннан кейін Сергей Трикоз баптайтын қазақстандық жастар 9-16 орындар үшін таласатын болған еді.

    Болгария да осал емес, өткен жылы Еуропа біріншілігінің финалына дейін жетіп, Францияға жол берген.

    Болгариялықтар алғашқы екі партияда басымдық танытты – 25:19, 25:19. Бұдан кейін қазақстандық жастар таразы басын теңестірді – 25:21, 25:23. Дегенмен шешуші, бесінші партия Болгарияның еншісінде кетті – 15:9.

    Қорытынды есеп – 3:2, Болгарияның пайдасында.

    Қазақстан жастар құрамасы сенбі күні тағы бір кездесуін өткізеді.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын волейболдан әлем чемпионатында Қазақстан жастар құрамасы Францияға жол бергенін жазған едік.

     

