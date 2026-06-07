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    Волейболдан Азия кубогында Қазақстан құрамасы екінші жеңісіне қол жеткізді

    АСТАНА. KAZINFORM — Филиппиннің Кандон қаласында волейболдан әйелдер командалары арасында Азия кубогының ойындары жалғасын тапты.

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    Фото: Қазақстан волейбол федерациясы

    B тобында Қазақстан құрамасы Индонезиямен екінші кездесуін өткізді.

    Кешегі құрамда ойнаған қыздарға қоса бүгін Жанна Сыроежкина, Айгүл Мүлкібаевалар алаңға шықты.

    Асқар Шалқыбековтің шәкірттері индонезиялық волейболшыларды 3:0 (25:19, 25:19, 25:19) есебімен тізе бүктірді.

    В тобында Вьетнам мен Қазақстан құрамалары 6 ұпаймен көш бастап келеді. 8 маусым күні қазақстандықтар Иранмен бәсекеге түседі.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын волейболдан Азия кубогында Қазақстан құрамасының Гонконгтан басым түскенін жазған едік.

    Волейбол Спорт Азия кубогы
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
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