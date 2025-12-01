KZ
    Волейболдан Қазақстан кубогының финалына шыққан командалар белгілі болды

    АСТАНА. KAZINFORM – Астанадағы Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайында волейболдан ерлер командалары арасында Қазақстан кубогының жартылай финалдық матчтары аса тартысты өтті. 

    Волейболдан Қазақстан кубогының финалына шыққан командалар белгілі болды
    Фото: видеодан алынған скрин

    Бірінші жартылай финалда «Атырау» мен биылғы ел чемпионы «Жайық» (Орал) командалары кездесті.

    Атыраулықтар бірінші және екінші сетте 28:26, 25:18 есебімен басымдылық танытты. Бұдан кейін оралдықтар таразы басын теңестірді – 25:19, 25:23. Бесінші, шешуші партия соңында атыраулықтар 14:12 есебімен алда тұрғанымен, оралдықтар қуып жетті. Алайда шешуші ұпай «Атыраудың» еншісінде кетті – 16:14. Қорытынды есеп - 3:2, Игорь Никольченко шәкірттерінің пайдасында.

    Екінші ойын да бес партияда аяқталды. Мұнда «Жетісу» өткен жылғы кубок иегері «Ақтөбені» 3:2 (25:22, 22:25, 25:21, 18:25, 16:14) есебімен қапы қалдырды. 

    Осылайша, Қазақстан кубогын «Атырау» мен «Жетісу» (бас бапкері Марат Адрышев) сарапқа салады.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын «Жетісудың» әлемдегі үздік бес клубтың қатарына кіргенін жазған едік.

