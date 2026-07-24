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    Волейболдан Орталық Азия чемпионаты: Қазақстан тартысты ойында Бангладешке есе жіберді

    АСТАНА. KAZINFORM — Пәкістанның Исламабад қаласында волейболдан ерлер командалары арасында Орталық Азия чемпионатында Қазақстан құрамасы үшінші ойынын өткізді.

    Волейболдан Орталық Азия чемпионаты: Қазақстан тартысты ойында Бангладешке есе жіберді
    Фото: Қазақстан волейбол федерациясы

    Сергей Трикоздың шәкірттері бұл жолы Бангладешке қарсы келді. 

    Бес сетке созылған тартысты ойында Бангладеш құрамасы 3:2 (20:25, 25:21, 25:23, 21:25, 15:12) есебімен басым түсті.

    Осылайша, Қазақстан құрамасының үш кездесуі де осындай есеппен аяқталды. Мұның алдында қазақстандықтар Непалды ұтса, содан кейін Өзбекстанға жол берді.

    Енді Қазақстан ертең Шри-Ланка, жексенбі күні Пәкстанмен ойнайды.

    Еске салайық, бұдан бұрын волейболдан Орталық Азия чемпионатында Қазақстан тартысты матчта Непалды ұтқанын жазған едік. 

    Сондай-ақ Қазақстан волейбол құрамаларының Азия ойындарындағы қарсыласы анықталды.

    Волейбол Спорт
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
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