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    Волейболдан Орталық Азия чемпионаты: Непалды ұтқан Қазақстан бесінші орынды қанағат тұтты

    АСТАНА. KAZINFORM — Пәкстанның Исламабад қаласында волейболдан ерлер командалары арасында Орталық Азия чемпионатында Қазақстан құрамасы соңғы кездесуін өткізді.

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    Фото: ҚВФ

    Бұған дейін Сергей Трикоз жаттықтыратын қазақстандық волейболшылар Непалды ғана ұтып, қалған төрт ойында жеңіліп қалған еді.

    Барлығы алты команда қатысқан жарыста жартылай финалға шыға алмаған Қазақстан құрамасына 5-орын үшін Непалмен сынға түсуіне тура келді.

    Бұл матч 3:0 (25:18, 27:25, 25:20) есебімен Қазақстанның пайдасына шешілді.
    Осылайша, ел құрамасы бесінші орынды қанағат тұтты.

    Аталмыш додада жүлделі орындарды Пәкстан, Өзбекстан, Бангладеш және Шри-Ланка құрамалары сарапқа салады. 

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын волейболдан Орталық Азия чемпионатында Қазақстан тартысты ойында Бангладешке есе жібергенін жазған едік

    Волейбол Спорт Азия чемпионаты
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
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