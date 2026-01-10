Волейболдан Орталық Азия чемпиондар лигасында «Тұран» ел намысын қорғайды
АСТАНА. KAZINFORM – Мальдив аралдарының астанасы Мале қаласында 2-11 ақпан аралығында волейболдан әйелдер командалары арасында Орталық Азия чемпиондар лигасының ойындары өтеді.
Қазақстан волейбол федерациясынан мәлім еткеніндей, аталмыш турнирде биыл ел кубогын жеңіп алған «Тұран» (Түркістан) командасы өнер көрсетеді.
Сонымен қатар Қазақстан тарапынан FIVB халықаралық арбитрі Юлия Акулова жарысқа төрелік етуге шақырылды.
Егер Асқар Шалқыбековтің шәкірттері осы додада жеңімпаз атанған жағдайда Қазақстан алдағы көктемде өтетін Азия чемпиондар лигасына қатыса алады.
Өткен жылы Азия чемпиондар лигасында «Жетісу» (Талдықорған) командасы үздік шыққан еді. Содан кейін сербиялық маман Марко Гршич жаттықтыратын талдықорғандықтар Бразилияның Сан-Паулу қаласында өткен клубтық әлем чемпионатында бақ сынады.
2025 жылы Маледе ерлер командалары арасында өткен Орталық Азия чемпиондар лигасында Оралдың «Жайығы» (бас бапкері Виктор Козик) чемпион атанған болатын.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Оралдың «Жайық» клубы Орталық Азия чемпионатында топ жарғанын жазған едік.
Сондай-ақ «Тұран» алғаш рет Қазақстан кубогын жеңіп алды.