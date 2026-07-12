Volkswagen күн электр станциясына бір отар қойды «жұмысқа алды»
АСТАНА. KAZINFORM – Volkswagen компаниясының Познань қаласындағы Вжесня зауыты күн электр станциясындағы шөпті шабу үшін 100 қойды «жұмысқа қабылдады». Осылайша кәсіпорын дәстүрлі шөп шабатын техниканың орнына табиғи әдісті қолдануға көшті, деп хабарлайды Euronews.
Ұлы Польша тұқымына жататын жүзге жуық қой Volkswagen Poznań компаниясының Вжеснядағы күн электр станциясының аумағында жайылып жүр. Олар күн панельдерінің астындағы шөпті жеп, аумақты күтіп ұстауға көмектеседі.
Бұл жоба аумақты экологиялық жолмен күтіп ұстаудан бөлек, Польшадағы агровольтаика саласындағы ең қызықты бастамалардың бірі әрі ғылыми зерттеу алаңы саналады.
– Бүгінде біздің күн электр станциямыз тек энергия өндіріп қана қоймайды. Бұл – биоалуантүрлілікті, жергілікті ауыл шаруашылығын және ғылымды қолдайтын орын. Біз өнеркәсіптің табиғатпен үйлесімді жұмыс істей алатынын көрсетіп отырмыз, – деді Volkswagen Poznań кәсіпорнының директоры Маржена Пиллич-Гроньска.
Мыңдаған күн панелінің астындағы «шөп шабу» науқаны
Вжеснядағы күн электр станциясы – Еуропадағы осындай ірі өндірістік нысандардың бірі. Шамамен 27 гектар аумақта жалпы қуаты 18,3 мегаватт болатын 31 мыңнан астам күн панелі орнатылған. Станция кәсіпорынның энергия қажеттілігінің едәуір бөлігін қамтамасыз етеді.
Мұндай үлкен аумақты күтіп ұстау үшін өсімдіктерді тұрақты түрде шабу қажет. Осы мақсатта кәсіпорын бензинмен немесе электрмен жұмыс істейтін шөп шабатын техниканың орнына Батыс Еуропада кеңінен қолданылатын қой жаю тәсілін таңдаған.
Қойлар шөп пен арамшөпті жеп, күн панельдерінің құрылымына зиян келтірмейді әрі ауыр техниканы пайдалануды азайтады.
Винна-Гурадағы қой фермасының иесі Юстина Новак-Гайектің айтуынша, жануарлар жаңа ортаға жақсы бейімделген.
– Қойлар өздерін қауіпсіз сезінеді. Олар шағын топтарға бөлініп, станция аумағының әр бөлігінде жайылып жүреді. Бұл олардың жаңа ортаға толық үйренгенінің белгісі, өйткені қауіп сезінген отар әрдайым бір жерге топтасады, – деді ол.
Жобаға ғалымдар да қызығушылық танытып отыр
Қойларды пайдалану экологиялық тұрғыдан да тиімді. Табиғи жайылым шөп шабатын техниканың шығарындылары мен шуын азайтып, аумақтағы биоалуантүрлілікті сақтауға ықпал етеді.
Сонымен қатар бұл тәсіл жануарлардың өзіне де қолайлы. Күн панельдері ыстықта көлеңке беріп, үйездеуіне жағдай жасап, қолайсыз ауа райынан ішінара қорғайды. Соның арқасында қойлар кең аумақта еркін жайылып, табиғи азықпен тұрақты қоректене алады.
Вжеснядағы жоба тек аумақты күтіп ұстаумен шектелмейді. Оған Познань жаратылыстану университетінің ғалымдары да қатысып, агровольтаиканың жануарлардың әл-ауқатына, өсімдік жамылғысына және жалпы экожүйенің жұмысына әсерін зерттеп жатыр.
Еске сала кетсек, Volkswagen табысы төмендеп, шығындарды қысқарту шараларын күшейткелі жатқанын жаздық.