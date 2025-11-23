KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    16:57, 23 Қараша 2025 | GMT +5

    World Boxing федерациясының президенттігіне үміткер Головкин негізгі 4 бағытын атады

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазір World Boxing халықаралық федерациясының президенттігіне кандидаттардың таныстырылымы өтіп жатыр.

    бокс
    Фото: Нұрболат Әскербеков

    Өзінің сайлау алдындағы сөзінде GGG ең маңызды мәселе — бокс болашағы үшін күресуге дайын екенін мәлімдеді.

    Ол федерацияға адалдық, ашықтық және спортшыларға басымдық беру қажет екенін атап өтті. Сонымен қатар өз манифестінің негізгі төрт бағытын таныстырды:

    • спортшылар әркез бірінші орында,
    • адалдық,
    • инновациялар
    • және қаржылық тұрақтылық.

    Головкин федерация мүшелерінің қолдауымен World Boxing Халықаралық Олимпиада комитетінің толық сенімін қайтара алатынын және бокс спортын Олимпиадаларда — Лос-Анджелес 2028 және одан кейінгі ойындарда тұрақтандыра алатынын айтты.

    — Көшбасшылық — адамдардың үстінен қарау емес, олармен қатар тұру, — деді ол.

    Еске салсақ, бүгін Италияда World Boxing федерациясының президенті сайланады. Қазақстанның Ұлттық Олимпиада комитетінің президенті, аңызға айналған боксшы Геннадий Головкин үміткерлердің бірі ретінде таңдалды.

    Айнұр Тумакбаева
    Автор
