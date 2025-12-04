World Boxing: Қазақстан Өзбекстаннан озып кетті
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан Бокс федерациясының ресми Instagram-парақшасы әлемдегі ең танымал ұлттық бокс аккаунты атанды. Бұл туралы Sports.kz World Boxing баспасөз қызметіне сілтеме жасап хабарлады.
World Boxing құрамындағы ұлттық федерациялар арасында Қазақстан Бокс федерациясының аккаунты 300 мың жазылушымен бірінші орында тұр. Екінші орында — АҚШ Бокс федерациясы (218 мың), ал үшінші орында — Өзбекстан Бокс федерациясы (194 мың жазылушы).
«Бокс әрдайым тек рингте емес, әлеуметтік желілерде де бәсеке тудыратын спорт. Бұл таңғалдырмайды, біз 2025 жылы өмір сүріп жатырмыз, мұндағы лайк, пікір және репост — ойынның бір бөлігі.
Біз Instagram-дағы ең танымал ұлттық бокс федерациялары қайсысы екенін анықтап көрдік.
Сонымен, жазылушылар саны бойынша Қазақстан бірінші орында! Одан кейін АҚШ, Өзбекстан, Англия және Италия келеді», - делінген ұйымның Instagram-парақшасындағы жазбада.
Айта кетейік, қазіргі таңда World Boxing президенті — қазақстандық Геннадий Головкин. Ол бұл қызметке 23 қарашада Римде өткен федерацияның Дүниежүзілік конгресінде сайланған.