World Boxing: ұлттық құрама үш алтын, бір күміс, үш қола медаль еншіледі
АСТАНА. KAZINFORM — Бразилияның Фос-ду-Игуасу қаласында World Boxing федерациясының ұйымдастыруымен өткен Әлем кубогының кезеңі аяқталды. Бұл туралы ҰОК мәлім етті.
Финалдық кезеңнің кешкі сессиясында үш боксшымыз алтын жүлде үшін жұдырықтасты. 80 келіден жоғары салмақта Валерия Аксенова Венгрия өкілі Жофия Сирамен кездесіп, 5:0 есебімен айқын басымдықпен жеңіске жетті.
Сұлтанбек Айбарұлы 85 келіге дейінгі салмақта бразилиялық Кауе Белинимен қолғап түйістірді. Нәтижесінде отандасымыз 4:1 есебімен басым түсті.
Ал 65 келіге дейінгі салмақта Аида Әбікеева өзбекстандық Навбахор Хамидоваға 5:0 есебімен жол берді. Нәтижесінде ұлттық құрама қоржынында үш алтын, бір күміс және үш қола медаль бар.
Айта кетейік, бұған дейін Виктория Графеева (60 келіге дейін) жеңімпаз атанса, Алуа Балқыбекова (51 келіге дейін), Жібек Жарасқызы (80 келіге дейін), Диас Молжігітов (80 келіге дейін) жарысты қола жүлдемен аяқтады. Осылайша ұлттық құрама жалпы командалық есепте үшінші орынға жайғасты. Бірінші орынға Бразилия ие болса (4 алтын, 5 күміс), екінші орынға Қытай тұрақтады (4 алтын, 1 қола).
Кеше 60 келі салмақта Бразилиядағы әлем кубогының финалында бақ сынаған Виктория Графеева жарыс жеңімпазы атанып, алтын жүлдені ел қоржынына салды.