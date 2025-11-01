WTA қорытынды турнирі: Елена Рыбакина әлемнің 4-ракеткасын ойсырата жеңді
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның бірінші, әлемнің 6-ракеткасы Елена Рыбакина Эр-Рияд қаласында (Сауд Арабиясы) өтіп жатқан WTA қорытынды турнирін айқын жеңіспен бастады.
Әлемнің ең үздік сегіз теннисшісі қатысатын айтулы жарыста қазақстандық теннисші Серена Уильямс тобында алғашқы матчын әлемнің 4-ракеткасы, америкалық Аманда Анисимовамен өткізді.
Рыбакина бәсекені сәтті бастады – 2:0. Содан соң сетті тағы бір брейкпен тәмамдады – 6:3.
Екінші партияда Елена 3:0 есебімен алға кетті. Тағы бір брейк – 5:1. Ақыры матчты жеңіспен түйіндеді – 6:1.
Небәрі 57 минутқа созылған бәсекеде Рыбакина 7 эйспен бірге 5 брейк-пойнттың төртеуін мүлт жіберген жоқ. Анисимова 2 эйспен шектелді.
Қазақстандық спортшымен бір топта өнер көрсететін әлемнің 2-ракеткасы, Польша өкілі Ига Швентек бастапқы ойынында рейтингіде 7-орындағы америкалық Мэдисон Кизді ойсырата жеңді – 6:1, 6:2.
Рыбакина келесі кездесуін 3 қараша күні Швентекпен өткізеді.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Елена Рыбакина жылдың қорытынды турнирін ұта ала ма, сол туралы жазған болатынбыз.