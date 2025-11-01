KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    23:12, 01 Қараша 2025 | GMT +5

    WTA қорытынды турнирі: Елена Рыбакина әлемнің 4-ракеткасын ойсырата жеңді

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның бірінші, әлемнің 6-ракеткасы Елена Рыбакина Эр-Рияд қаласында (Сауд Арабиясы) өтіп жатқан WTA қорытынды турнирін айқын жеңіспен бастады.

    Елена Рыбакина
    Фото: Sports.kz

    Әлемнің ең үздік сегіз теннисшісі қатысатын айтулы жарыста қазақстандық теннисші Серена Уильямс тобында алғашқы матчын әлемнің 4-ракеткасы, америкалық Аманда Анисимовамен өткізді.

    Рыбакина бәсекені сәтті бастады – 2:0. Содан соң сетті тағы бір брейкпен тәмамдады – 6:3. 
    Екінші партияда Елена 3:0 есебімен алға кетті. Тағы бір брейк – 5:1. Ақыры матчты жеңіспен түйіндеді – 6:1.

    Небәрі 57 минутқа созылған бәсекеде Рыбакина 7 эйспен бірге 5 брейк-пойнттың төртеуін мүлт жіберген жоқ. Анисимова 2 эйспен шектелді.

    Қазақстандық спортшымен бір топта өнер көрсететін әлемнің 2-ракеткасы, Польша өкілі Ига Швентек бастапқы ойынында рейтингіде 7-орындағы америкалық Мэдисон Кизді ойсырата жеңді – 6:1, 6:2. 

    Рыбакина келесі кездесуін 3 қараша күні Швентекпен өткізеді. 

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Елена Рыбакина жылдың қорытынды турнирін ұта ала ма, сол туралы жазған болатынбыз.

    Тегтер:
    Сауд Арабиясы Елена Рыбакина Спорт Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Автор
    Соңғы жаңалықтар