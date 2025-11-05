WTA қорытынды турнирі: Елена Рыбакина үшінші жеңісіне қол жеткізді
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның бірінші, әлемнің 6-ракеткасы Елена Рыбакина Эр-Рияд қаласында (Сауд Арабиясы) өтіп жатқан WTA қорытынды турнирінде өз тобындағы соңғы кездесуін өткізді.
Осыған дейін америкалық Аманда Анисимова мен Польша өкілі Ига Швентекті ұтқан қазақстандық теннисші Серена Уильямс тобынан жартылай финалға бірінші орынмен жолдама алған еді.
Елена Рыбакина үшінші бәсекесін әлемнің 7-ракеткасы, америкалық Мэдисон Кизбен өткізуі керек еді. Алайда бұған дейін екі ойынында жеңіліс тапқан М.Киз ауырып қалуына байланысты матчтан бас тартты. Оның орнына кортқа әлемнің 10-ракеткасы, ресейлік Екатерина Александрова шықты.
Матч 6:4, 6:4 есебімен қазақстандық спортшының пайдасына шешілді.
Бір сағат 13 минутқа созылған бәсекеде Рыбакина 8 эйспен бірге 4 брейк-пойнттың үшеуін пайдаланды. Александрова 6 эйс, 1 брейкпен (6 брейк-пойнт) шектелді.
Елена Рыбакина жартылай финалда Штеффи Граф тобында екінші орын алған теннисшімен шеберлік байқасады.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын WTA қорытынды турнирінде Елена Рыбакинаның жартылай финалға жолдама алғанын жазған едік.