Йемен үкіметі отставкаға кетті
АСТАНА. KAZINFORM — Йеменнің Президенттік басқару кеңесі үкіметтің отставкасын қабылдап, министрлер кабинетінің жаңа басшысын мақұлдады, деп хабарлайды Kazinform меншікті тілшісі.
Йеменнің Президенттік басқару кеңесі премьер-министр Салем Салех бин Брейктің отставкасын қабылдап, сыртқы істер министрі Шайя Мохсен аз-Зинданиді жаңа премьер-министр етіп тағайындады. Бұл шешім туралы бейсенбі күні Йеменнің SABA ақпарат агенттігі хабарлады.
Жарияланған Жарлыққа сәйкес, Шайя Мохсен аз-Зинданиге министрлер кабинетінің жаңа құрамын құру міндеті жүктелген. Қазіргі үкімет өз міндеттерін атқаруды жаңа кабинет бекітілгенге дейін жалғастырады. Ресми мәлімдемеде атап өтілгендей, үкіметтің отставкаға кетуі елдегі соңғы саяси өзгерістерді ескере отырып, жаңартылған кабинет қалыптастыруға жол ашуға бағытталған.
Премьер қызметінен кеткен Салем бин Брейк Президенттік басқару кеңесі төрағасының қаржы және экономикалық мәселелер жөніндегі кеңесшісі болып тағайындалды.
Президенттік басқару кеңесі 2022 жылы құрылды және ол халықаралық қауымдастық таныған ұжымдық басқару органы. Оны Рашад Мұхаммед әл-Әлими басқарып отыр. Кеңес және оның бақылауындағы үкімет негізінен елдің оңтүстігінде орналасқан және «Аңсар Алла» қозғалысының бақылауынан тыс аумақтарды басқарып келеді.
Йеменді кім басқарып отыр
Президенттік басқару кеңесі (ПБК) және хуситтер — Йемендегі азаматтық соғыста бір-біріне қарсы күресуші екі тарап. ПБК халықаралық деңгейде танылған үкімет болса, хуситтер («Аңсар Алла» қозғалысы) елдің солтүстігін, соның ішінде ел астанасы Сананы бақылауында ұстап отыр.
Осылайша, Йеменнің Сананы қоса алғанда солтүстігі мен орталық бөлігі ПБК өкілеттігін мойындамайтын хуситтердің бақылауында қалып отыр. Ақыры елде көпжылдық қақтығыстардан туындаған саяси және әкімшілік бөліну сақталып келеді.
Жаңа премьер-министрдің тағайындалуы — Президенттік басқару кеңесінің соңғы апталарда қабылдаған кадрлық шешімдері кең ауқымының бөлігі, оның ішінде кеңес құрамы мен үкімет құрылымындағы өзгерістер бар.
БАҚ хабарлауынша, соңғы айларда Йемендегі жағдай елдің оңтүстік және шығыс аймақтарын бақылауға қатысты шиеленістің артуымен, сондай-ақ Йемен қақтығысын шешуге қатысып отырған аймақтық және сыртқы ойыншылар арасындағы келіспеушіліктердің тереңдеуімен қатар жүрді.
Бұған дейін Сауд Арабиясының қолдауына сүйенетін Йемен үкіметі елдің шығысындағы Хадрамаут провинциясында операция басталғанын мәлімдеді. Бұл қадам хуситтерге қарсы лагерь ішіндегі келіспеушіліктің күрт ушығуы аясында жасалды.