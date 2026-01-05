Йогамен шұғылданып, үстел теннисін ойнаймын - Тоқаев
АСТАНА. KAZINFORM – «Turkistan» газетіне сұхбат берген Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев ТМД бойынша әріптестерінің қандай спортпен айналысатынын айтты.
– Денсаулығым жақсы, қан қысымым қалыпты. Күн сайын йогамен шұғылдануды әдетке айналдырдым, бірақ медитация жасамаймын. Бұрынғы кәсіпқой спортшымен аптасына екі рет үстел теннисін ойнаймын. Расымен, тоғыз келі салмақ тастап, өзімді әлдеқайда жайлы сезінетін болдым, - деді Қасым-Жомарт Тоқаев.
Сонымен қатар Мемлекет басшысы ТМД елдеріндегі әріптестерінен тағы кімнің спортқа жақын екенін айтты.
– Таяуда Бішкекте өткен бейресми іс-шара кезінде Путин жас дзюдошыға қарсы әдемі әдіс жасап, аға буынның абыройын көтеріп тастады. Әлиев те мықты, кәнігі спортшы сияқты үнемі жаттығады, Жапаров футбол ойнайды. Мирзиёев те ширақ, ол жаттығу залында шынығады. Пашинян велосипед тебеді. Лукашенко әлі күнге дейін хоккей ойнайды екен. Кезінде теңіз-әскери күштерінде болып, әбден шыныққан Рахмонның да денсаулығы жақсы. Бір сөзбен айтсам, әріптестерімнің бәрі де бабында, - деді Президент.
Қасым-Жомарт Тоқаев әрдайым қоғамның көңіл күйі мен азаматтардың мұң-мұқтажын біліп отыруға тырысатынын атап өтті.
- Түйткілді мәселелер мен жоба-жоспарларды ашық әрі тура айтамын. Қазақстанның әлеуетін еселей түсу үшін әлі көп жұмыс істеуіміз керек. Біз бір ел болып, халықтың мүддесін қорғау жолындағы биік мақсатымыздың бәріне жетеміз. Мен бұған кәміл сенемін, - деді Мемлекет басшысы.
Айта кетейік, бүгін Turkistan» газетінде Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың аталған басылымның бас редакторы, белгілі ақын, публицист Бауыржан Бабажанұлына берген кең көлемді сұхбаты жарияланды.