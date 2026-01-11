KZ
    11:16, 11 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Юлия Путинцева Аделаида турнирінде негізгі жарысқа жолдама алды

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанның екінші, әлемнің 74-ракеткасы Юлия Путинцева Аделаида (Аустралия) WTA 250 турнирінің іріктеу сайысын жеңіспен түйіндеді.

    путинцева
    Фото: ҚТФ

    Қазақстандық теннисші іріктеудің финалында әлемнің 46-ракеткасы, чехиялық Мари Боузковамен бетпе-бет келді.

    Бірінші партияда Путинцева 6:4 есебімен басымдылық танытты. Екінші сетте тай-брейкте азулы қарсыласын тықсырды – 7:6 (7:0).

    Екі сағат 20 минутқа созылған тартысты бәсекеде Ю.Путинцева 8 брейк-пойнттың бесеуін пайдаланды. Боузкова 1 эйс, 4 брейкпен (9 брейк-пойнт) көзге түсті.

    Осылайша, Юлия Путинцева Аделаида турнирінде негізгі жарысқа жолдама алды. 

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Путинцеваның Аделаида турнирінде алғашқы қарсыласын айқын басымдылықпен ұтқанын жазған едік

    Сондай-ақ Александр Бублик Гонконг турнирінің финалына жолдама алды.

    Александр Шевченко Аустралиядағы жарысты жеңіспен бастады

