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    Юлия Путинцева Швециядағы турнирде алғашқы қарсыласын ұтты

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның екінші, әлемнің 84-ракеткасы Юлия Путинцева Бостад (Швеция) WTA 125 турнирін сәтті бастады.

    Путинцева прокомментировала победу над Кросс в матче с Канадой
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Жарыстың 3-ракеткасы болып тіркелген қазақстандық теннисші алғашқы айналымда рейтингіде 304-орындағы грекиялық Марта Матуланың мысын басты. 

    Бірінші партияда тай-брейкте Путинцева сәтті ойнады – 7:6 (7:3)

    Екінші сетте айқын басымдылық танытты – 6:1.

    Сағат жарымнан астам уақытқа созылған бәсекеде Юлия 1 эйспен бірге 6 брейк-пойнттың тең жартысын пайдаланды. Матула 4 брейк-пойнттың біреуін ғана өз есебіне жазды.

    Юлия Путинцева ширек финалға шығу үшін әлемнің 148-ракеткасы, сербиялық Лола Радивоевич немесе рейтингіде 208-сатыдағы германиялық Мона Бартельдің қай жеңгенімен таласады. 

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Уимблдон турнирінде Дамир Жалғасбайдың жарыстың 7-ракеткасын жеңгенін жазған едік.

    Путинцева Юлия Спорт Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
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