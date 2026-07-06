Юлия Путинцева Швециядағы турнирде алғашқы қарсыласын ұтты
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның екінші, әлемнің 84-ракеткасы Юлия Путинцева Бостад (Швеция) WTA 125 турнирін сәтті бастады.
Жарыстың 3-ракеткасы болып тіркелген қазақстандық теннисші алғашқы айналымда рейтингіде 304-орындағы грекиялық Марта Матуланың мысын басты.
Бірінші партияда тай-брейкте Путинцева сәтті ойнады – 7:6 (7:3)
Екінші сетте айқын басымдылық танытты – 6:1.
Сағат жарымнан астам уақытқа созылған бәсекеде Юлия 1 эйспен бірге 6 брейк-пойнттың тең жартысын пайдаланды. Матула 4 брейк-пойнттың біреуін ғана өз есебіне жазды.
Юлия Путинцева ширек финалға шығу үшін әлемнің 148-ракеткасы, сербиялық Лола Радивоевич немесе рейтингіде 208-сатыдағы германиялық Мона Бартельдің қай жеңгенімен таласады.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Уимблдон турнирінде Дамир Жалғасбайдың жарыстың 7-ракеткасын жеңгенін жазған едік.