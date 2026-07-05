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    ЮНЕСКО Қазақстан халқын Домбыра күнімен құттықтады

    АСТАНА. KAZINFORM — ЮНЕСКО Қазақстанда жыл сайын шілде айының алғашқы жексенбісінде атап өтілетін Ұлттық домбыра күнімен құттықтау жолдады.

    Ұлттық домбыра күні
    Коллаж: Kazinform/ Nano Banana

    Ұйым өкілдерінің айтуынша, қазақтың домбыра күй өнері 2014 жылдан бері ЮНЕСКО-ның адамзаттың материалдық емес мәдени мұрасының Репрезентативті тізіміне енгізілген.

    ЮНЕСКО мәдениет жөніндегі директорының орынбасары Наиф әл-Файездің сөзінше, бұл ерекше музыкалық дәстүр халықты өзінің тарихымен, болмысымен және бір-бірімен байланыстырады.

    — ЮНЕСКО Қазақстандағы домбыраға деген ерекше құрметті жоғары бағалайды және бұл баға жетпес мұраны келер ұрпаққа жеткізу мен сақтау бағытындағы күш-жігерді қолдайды, — деді ол.

    Осылайша, домбыра тек музыкалық аспап қана емес, қазақ халқының мәдени болмысы мен рухани бірлігін айқындайтын маңызды мұра ретінде атап өтілді.

    Айта кетейік, жақында Астанада ЮНЕСКО-ның Орталық Азиядағы алғашқы жоғары білім диалогы ашылды.

    Видео Ұлттық аспап Домбыра Құттықтау Мереке ЮНЕСКО Ұлттық бренд
    Бақытгүл Абайқызы
    Бақытгүл Абайқызы
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