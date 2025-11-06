ЮНЕСКО-ның жаңа бас директоры болып Халед әл-Анани тағайындалды
АСТАНА. KAZINFORM — ЮНЕСКО-ның Бас конференциясы ұйымның жаңа бас директоры ретінде Халед әл-Ананиді сайлады. Бұл туралы ЮНЕСКО-ның сайтында хабарланды, деп жазды Белта.
Айтылғандай, ол 179 дауыстың ішінен 172 дауыс жинады. Жаңа бас директор 15 қарашада өз қызметіне кіріседі. Ол бұл қызметте 2017 жылдан бері осы лауазымды атқарып келген Одре Азулені алмастырады.
Халед Ахмед әл-Анани Әли Эзз — египтолог, Хелуан университетінің египтология профессоры, онда 30 жылдан астам уақыттан бері сабақ береді. Сондай-ақ, ол Францияның Монпелье қаласындағы Поль Валери университетінде египтология бойынша философия докторы дәрежесін алған, бұл оқу орнында бірнеше рет шақырылған профессор ретінде қызмет атқарған.
2014–2016 жылдары Египет өркениетінің ұлттық музейін басқарған, ал 2015–2016 жылдары Каирдегі Египет музейінің директоры болған. 2016 жылдан 2022 жылға дейін Египет Араб Республикасының Ежелгі ескерткіштерді қорғау істері жөніндегі министрі, кейін Туризм және ежелгі ескерткіштерді қорғау министрі қызметін атқарды.
Ол бірқатар халықаралық ғылыми қоғамдардың мүшесі. Өткен жылдың қарашасында Дүниежүзілік туристік ұйымның мәдени туризм жөніндегі арнайы елшісі болып тағайындалған, кейінірек Африканың дүниежүзілік мұра қорының қамқоршылар кеңесіне кірді. Халед әл-Анани көптеген халықаралық марапаттардың иегері.
Халед әл-Анани ЮНЕСКО тарихындағы араб елінен шыққан алғашқы және бұл қызметті атқарып отырған Африка өкілдерінің ішінде екінші тұлға болды.
Айта кетейік, бұған дейін Халед Әл-Анани Мысыр елінің өкілі ретінде ЮНЕСКО-ның бас директоры лауазымына жалғыз үміткер ретінде ұсынылғанын жазған едік.