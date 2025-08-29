KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    18:58, 29 Тамыз 2025 | GMT +5

    Заманауи жабдық пен зерханалар: Алматыда үш емхана күрделі жөндеуден өтті

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда күрделі жөндеу жұмыстарынан кейін үш медициналық мекемеге іске қосылды.

    Заманауи жабдық пен зерханалар: Алматыда үш емхана күрделі жөндеуден өтті
    Фото: Досбол Атажан

    Алматы қаласы Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше, былтыр №3 қалалық емханада, №18 қалалық емханасының филиалы және жедел медициналық жәрдем қызметінің №8 қосалқы станциясында күрделі жөндеу жұмыстары басталған. Қазіргі уақытта барлық нысан бойынша құрылыс жұмыстары аяқталып, жаңарған ғимараттар пайдалануға берілген. Қазақстан Республикасы Конституциясы 30 жылдығы қарсаңында медициналық мекемелерде салтанатты ашылу рәсімі өтті.

    Заманауи жабдық пен зерханалар: Алматыда үш емхана күрделі жөндеуден өтті
    Фото: Досбол Атажан

    №3 қалалық емхананың директоры Айзат Молдагасимованың өзі басқарып отырған мекеменің 91 жылдық тарихы бар екенін атап өтті. Айтуынша, бұл емхана 1934 жылы ашылған. Соңғы рет күрделі жөндеу 15 жыл бұрын істелген.

    – 2024 жылы қала әкімдігінің көмегімен күрделі жөндеу жұмыстары басталды. Бүгін ресми ашылу рәсімі өтті. Қазіргі уақытта ғимараттың іші-сырты, инженерлік толық жаңартылды. Жоба құны – 1,1 млрд теңге. Жаңғырту жұмыстары аясында клиникалық-диагностикалық зертхана ашылды. Оған жаңа 7 жабдық арнайы алынды. Соның арқасында бұрын 1 сағат жасайтын анализдерді 3 минутта алатын болдық. Одан бөлек Алматы қаласы бойынша алғашқы «Damumed» жүйесімен біріктірілген дауыстық робот негізінде виртуалды ассистент қойылды. Бұл терминалға науқас келіп, өзіне қажет талон не өзге қызметті ала алады, - деді ол.

    Заманауи жабдық пен зерханалар: Алматыда үш емхана күрделі жөндеуден өтті
    Фото: Досбол Атажан
    Заманауи жабдық пен зерханалар: Алматыда үш емхана күрделі жөндеуден өтті
    Фото: Досбол Атажан

    Емхана директоры күрделі жөндеуден кейін симуляциялық орталық ашылғанына назар аударды. Мұнда дәрігерлер, медбикелер және кіші медициналық персонал шұғыл көмек көрсету мен жүрек-өкпе реанимациясы дағдыларын тегін меңгереді. Орталықта заманауи жабдықтармен және әртүрлі манекендермен бар. Ал тәлім беретін мамандар Малайзияда оқудан өткен.

    – 2022 жылдан бастап мұнда республикадағы жалғыз мектеп оқушылары арасындағы суицидтің алдын алу бойынша Психологиялық орталық жұмыс істейді. Бұл орталық ЮНИСЕФ-пен серіктестікте қызмет етіп, балалар мен жасөспірімдерге көмек көрсетеді, психикалық денсаулыққа қамқорлық мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді, - деді ол.

    Заманауи жабдық пен зерханалар: Алматыда үш емхана күрделі жөндеуден өтті
    Фото: Досбол Атажан

    Бүгінгі күні мекемеде 70 мыңдай адам тіркелген – Бостандық және Алмалы ауданының тұрғындары. Мұнда 516 қызметкер жұмыс істейді, оның ішінде 104 дәрігер болса, 40-ы сирек салалық мамандар. Жалпы мекеме күніне 500-800 адамды қабылдайды.

    Заманауи жабдық пен зерханалар: Алматыда үш емхана күрделі жөндеуден өтті
    Фото: Досбол Атажан
    Заманауи жабдық пен зерханалар: Алматыда үш емхана күрделі жөндеуден өтті
    Фото: Досбол Атажан

    Одан бөлек мегаполисте тұрғындарға жылдам сапалы медициналық көмек көрсету үшін №8 қосалқы станция толықтай жаңартылған. Жедел медициналық жәрдем қызметінің №8 қосалқы станциясы меңгерушісі Қожахмет Нұрманов көп жылдан бері жөндеу көрмеген ғимарат қазір заманауи стандарға сай келетінін айтты.

    – Қосалқы станция 2009 жылы ашылған. Ғимараттың күрделі жөндеу жұмыстары 2024 жылы қыркүйекте басталып, биыл шілде айында аяқталды. Нысанда ауқымды жұмыстар атқарылып, толықтай жаңғыртылды. Жаңа техника, жабдықтар мен жиһаздар алынды. Сондай-ақ энергия үнемдейтін терезелер мен есіктер орнатылды, жылыту және желдету жүйелері жаңғыртылды, LED-жарықтандыру енгізілді және өрт дабыл жүйесі күшейтілді. Бұл қызметкерлердің жұмысын жайлы әрі қауіпсіз етуге ғана емес, сонымен қатар жедел медициналық көмектің сапасын едәуір жақсартуға мүмкіндік береді, - деді ол.

    Заманауи жабдық пен зерханалар: Алматыда үш емхана күрделі жөндеуден өтті
    Фото: Досбол Атажан
    Заманауи жабдық пен зерханалар: Алматыда үш емхана күрделі жөндеуден өтті
    Фото: Досбол Атажан
    Заманауи жабдық пен зерханалар: Алматыда үш емхана күрделі жөндеуден өтті
    Фото: Досбол Атажан

    Сонымен қатар Қожахмет Нұрманов қосалқы станция қаланың 3 ауданын қамтып отырғанын айтты. Оның сөзінше, қосалқы станцияда 17 бригада бар.

    – Былтыр 4 көлік берілген, биыл тағы жаңа көліктерді күтіп отырмыз. Тәулігіне қызметкерлеріміз 200-300 шақыртуға барады, бәріне үлгереді. Бригадаларымыз 15 пайыздай Әуезов пен Наурызбай аудандарына қызмет көрсетеді, қалғаны толықтай Алатау ауданы. Шамамен 200-250 мың адам қамтылады, - деді қосалқы станциясы меңгерушісі.

    Заманауи жабдық пен зерханалар: Алматыда үш емхана күрделі жөндеуден өтті
    Фото: Досбол Атажан
    Заманауи жабдық пен зерханалар: Алматыда үш емхана күрделі жөндеуден өтті
    Фото: Досбол Атажан
    Заманауи жабдық пен зерханалар: Алматыда үш емхана күрделі жөндеуден өтті
    Фото: Досбол Атажан

    Қалада күрделі жөндеуден өткен тағы бір нысан – №18 қалалық емхананың «Таугүл» шағын ауданындағы филиалы. 2006 жылы салынған ғимарат 19 жылдан кейін жаңарып, қазір уақытта күніне 100-ге жуық адамды қабылдай алады. Қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше, ғимараттың қасбеті жаңартылып, терезе-есіктері, инженерлік желілері ауыстырылған. Мекеме ауласы абаттандырылған. Бұдан басқа филиалда заманауи неміс және жапон талдау құрылғыларымен жабдықталған зертхана ашылып, екі ультрадыбыстық зерттеу аппараты орнатылды.

    Тегтер:
    Емхана Алматы Жөндеу жұмыстары Аурухана
    Досбол Атажан
    Досбол Атажан
    Автор
    Соңғы жаңалықтар