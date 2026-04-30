Заңғар Нұрланұлы әлемдік рейтингіде рекордтық көрсеткішке қол жеткізді
АСТАНА. KAZINFORM – Жасөспірімдер арасында жаңартылған ITF рейтингісінде 17 жастағы Заңғар Нұрланұлы 8-орынға көтерілді.
Қазақстан теннисінің жас жұлдызы бұған дейін 9-сатыда тұрған еді. Осылайша Заңғар өзінің рекордтық көрсеткішін жаңартты.
Ересектер арасында ATP рейтингісінде 1 634-орында тұрған Заңғар Нұрланұлы Шымкент қаласында қос бірдей челленджер жарысында бақ сынап көрді.
Қазақстандық теннисші енді жасөспірімдер арасында Ролан Гаррос турниріне тыңғылықты дайындалады.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Ролан Гаррос турниріне Қазақстаннан кімдер қатысатынын жазған болатынбыз.
Сондай-ақ қазақстандық теннисші Анна Данилинаның Франциядағы турнирдің ширек финалына шыққанын хабарлағанбыз.