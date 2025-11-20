KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    15:41, 20 Қараша 2025 | GMT +5

    Заңғар Нұрланұлы Мысырдағы жарыста сенсация жасап, ширек финалға шықты

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, 17 жастағы Заңғар Нұрланұлы Шарм-эль-Шейх (Мысыр) ITF M15 турнирінің ширек финалына жолдама алды.

    Заңғар Нұрланұлы
    Фото: ҚТФ

    Бұған дейін осы додада ересектер арасында алғаш рет жеңіске жеткен қазақстандық теннисші екінші айналымда әлемнің 811-інші, жарыстың төртінші ракеткасы, таиландтық, 30 жастағы Вишайя Тронгчароенчайкулмен шеберлік байқасты.

    Заңғар бірінші партияда айқын басымдылық танытты – 6:1. 

    Екінші сетте де сол қарқынынан танған жоқ – 6:3. 

    Осылайша, сенсация жасаған Заңғар Нұрланұлының ширек финалдағы қарсыласы кейін анықталады. 

    З.Нұрланұлы жұптық сында да ширек финалда өнер көрсетеді. Ол ресейлік, 18 жастағы Артём Богомоловпен бірге бастапқы кездесуінде италиялықтар Лусиано Барбарино – Бальтазар Хусты ойсырата ұтты – 6:1, 6:1.

    Сонымен қатар Заңғардың қарындасы, 12 жастағы Райана Нұрланқызы Аустриядағы екінші санаттағы Tennis Europe турнирін сәтті өткізуде. Ол іріктеу сайыстарынан бастап, қазірдің өзінде жартылай финалға дейін жетті. 

    Райана Нұрланқызы
    Фото: ҚТФ

    Райана ширек финалда Аустрияның 12 жасқа дейінгілер арасында екінші ракеткасы Нора Вукотичті қапы қалдырды – 6:3, 6:1.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын 17 жастағы Заңғар Нұрланұлының ересектер арасында алғашқы жеңісіне қол жеткізгенін жазған едік.

    Тегтер:
    Спорт Заңғар Нұрланұлы Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Автор
    Соңғы жаңалықтар