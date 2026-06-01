Заңғар Нұрланұлы «Ролан Гаррос» турнирінің 1/8 финалына шықты
АСТАНА. KAZINFORM – 17 жастағы қазақстандық теннисші Заңғар Нұрланұлы жасөспірімдер арасындағы Франция ашық чемпионатының екінші айналымында сенімді жеңіске жетті.
Жарыстың 8-ші нөмірлі ойыншысы болып тіркелген отандасымыз американдық Агасси Рашерді (ITF жасөспірімдер рейтингінде 94-орын) екі сетте тас-талқан етті – 6:2, 6:1. Кездесу бар-жоғы 1 сағат 6 минутқа созылды, бұл уақытта Нұрланұлы корттағы жағдайды толықтай өз бақылауында ұстады.
Осы табысының арқасында Заңғар Париждегі беделді Үлкен дулыға турнирінің 1/8 финалына жолдама алды. Ширек финал жолдамасы үшін ол Янник Альварес (Пуэрто-Рико) – Леонардо Шторк Франка (Бразилия) текетіресінің жеңімпазымен шеберлік байқасады.
Айта кетелік Бибісара Асаубаева Norway Chess Women-де тағы көшбасшы болған еді.