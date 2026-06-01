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    Заңғар Нұрланұлы «Ролан Гаррос» турнирінің 1/8 финалына шықты

    АСТАНА. KAZINFORM – 17 жастағы қазақстандық теннисші Заңғар Нұрланұлы жасөспірімдер арасындағы Франция ашық чемпионатының екінші айналымында сенімді жеңіске жетті. 

    Заңғар Нұрланұлы
    Фото: ҚТФ

    Жарыстың 8-ші нөмірлі ойыншысы болып тіркелген отандасымыз американдық Агасси Рашерді (ITF жасөспірімдер рейтингінде 94-орын) екі сетте тас-талқан етті – 6:2, 6:1. Кездесу бар-жоғы 1 сағат 6 минутқа созылды, бұл уақытта Нұрланұлы корттағы жағдайды толықтай өз бақылауында ұстады.

    Осы табысының арқасында Заңғар Париждегі беделді Үлкен дулыға турнирінің 1/8 финалына жолдама алды. Ширек финал жолдамасы үшін ол Янник Альварес (Пуэрто-Рико) – Леонардо Шторк Франка (Бразилия) текетіресінің жеңімпазымен шеберлік байқасады.

    Айта кетелік Бибісара Асаубаева Norway Chess Women-де тағы көшбасшы болған еді

     

    Спорт Заңғар Нұрланұлы Теннис
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
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