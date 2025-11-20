KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    10:51, 20 Қараша 2025

    Зарина Дияс Жапониядағы жарыстың ширек финалына жолдама алды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, әлемнің 297-ракеткасы Зарина Дияс Такасаки (Жапония) ITF W100 турнирінде екі матчын жеңіспен аяқтады.

    Зарина Диас
    Фото: offside.kz

    Қазақстандық спортшы алғашқы айналымда әлемнің 289-ракеткасы, индонезиялық Приска Маделин Нугрохоны қапы қалдырды – 6:2, 0:6, 6:4.

    Тартысты бәсеке екі сағаттан астам уақытта бітті.

    Зарина бүгін әлемдік рейтингіде 305-орындағы оңтүстіккореялық Со Хен Пакпен кортқа шықты. Теннисшілер бұған дейін өзара кездеспеген еді.

    Бір сағат 49 минутқа созылған ойын 6:4, 7:6 (8:6) есебімен қазақстандық теннисшінің пайдасына шешілді.

    Зарина Дияс жартылай финалға шығу үшін әлемнің 181-інші, осы жарыстың 3-ракеткасы, жапониялық Химено Сакацумемен таласады.

    З.Дияс қазіргі кезде WTA Live рейтингісінде 283-орынға көтеріліп тұр.

    Тағы бір қазақстандық, әлемдік рейтингіде 861-орындағы, 20 жастағы Аружан Сағындықова Шарм-эль-Шейх (Мысыр) ITF W15 жарысын жеңіспен бастады. Ол бастапқы кездесуінде рейтингіде 1227-сатыдағы нидерландылық Рикке де Конингті жолдан тайдырды – 6:2, 2:6, 6:2.

    Аружан екінші айналымда әлемнің 832-ракеткасы, италиялық Маддалена Джорданодан өтуге тырысады.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын 17 жастағы Заңғар Нұрланұлының ересектер арасында алғашқы жеңісіне қол жеткізгенін жазған едік.

     

