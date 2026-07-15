KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:
    Ұлттық құрылтай Ұлттық құрылтай
    Ұлттық құрылтай

    Зарина Толыбай бокстан Азия чемпионатында алтын медаль жеңіп алды

    АСТАНА.KAZINFORM - Индонезияның Джакарта қаласында өтіп жатқан Азия чемпионатының финалдық жекпе-жектері өтіп жатыр.

    Зарина Толыбай
    Фото: видеодан алынған скрин

    U19 санаты бойынша +80 келідегі Зарина Толыбай финалда Үндістан спортшысы Пречи Токаспен күш сынасып, төрешілердің бірауыз шешімімен (5:0) басым түсті.

    Айта кетейік, бүгін еліміздің атынан бірінші болып U19 санатындағы Камила Оспанова (70 келі) шаршы алаңға шықты.

    Отандасымыз ақтық сында әлем чемпионы, Өзбекстан боксшысы Мафтуна Янгиевамен жұдырықтасып, 3-раундтың қорытындысы бойынша 3:2 есебімен басым түсті.

    Бокстан Азия чемпионатының финалында бүгін, 15 шілде күні кімдер шаршы алаңға шығатынын жазған едік.

    Бокс Спорт Азия чемпионаты
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Авторлар