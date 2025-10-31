09:09, 31 Қазан 2025 | GMT +5
Зайнутдинов ұлттық құраманың қараша айындағы ойындарына қатыспайды
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан ұлттық құрамасының ойыншысы Бақтиер Зайнутдинов ұлттық құраманың қараша айында өтетін ойындарына шақырту алмады.
Футболшы Солтүстік Македониямен өткен ойында алған сары қағазы мен клуб сапында алған жарақатына байланысты Бельгия және Фарер аралдарымен өтетін ойынға қатыса алмайды.
Еске сала кетейік, бұған дейін Зайнутдинов қыркүйек айындағы құраманың екі ойынынан тыс қалған болатын.