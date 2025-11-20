KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    13:52, 20 Қараша 2025 | GMT +5

    Зайсан мен Катонқарағайдағы жаңа әуежайлар қашан ашылады

    АСТАНА. KAZINFORM – Шығыс Қазақстан облысының әкімі Нұрымбет Сақтағанов Зайсан мен Қатонқарағайдағы жаңа әуежайлар қашан ашылатынын айтты. Қазір Зайсандағы әуежай құрылысының 66%-ы, Катонқарағайдағы әуежайдың 55%-ы жасалған.

    Өскемен әуежайы әзірге сатылмайтын болды
    Фото: airport-uk.kz

    – Бұл нысандарда ұшу-қону жолақтары мен рульдеу жолдары салынды, қазір перрондар мен аэровокзалдар құрылысы жүріп жатыр. Бұл жұмыстар жыл соңына дейін аяқталады, – деді Сақтағанов ОКҚ брифингінде.

    Сонымен бірге, өңір әкімі тапсырыс беруші ретінде «Қазаэронавигация» қажетті жабдықты сатып алу мен орнату жұмыстарын жүргізіп жатқанын атап өтті.

    – Менің ойымша, келесі туристік маусымның басында, сәуір-мамыр айларында осы әуежайларға алғашқы ұшақтар қона бастайды, – деді әкім.

    Өткен жылдан бері Өскеменнен Мәскеу мен Новосибирскіге халықаралық әуе рейстері ұшады. Келесі жылы Қытайға әуе бағытын ашу жоспарланып отыр.

    Айта кетейік, Биыл ШҚО-да 856 шақырым автожол жөнделді. «Талдықорған — Өскемен», «Өскемен — Семей» жобалары аяқталды, «Өскемен — Рахман қайнарлары», «Қалбатау — Майқапшағай» бағыттарында жұмыстар жалғасып жатыр.

    Өскеменде Ертіс және Үлбі өзендерінен өтетін екі көпір салынады. Ал келер жылдан бастап Үлбі өзені арқылы өтетін апатты жағдайдағы көпірді реконструкциялау басталады.

    Тегтер:
    Ұшақ Құрылыс Шығыс Қазақстан облысы Әуежай Көлік Әкім
    Айжан Серікжанқызы
    Айжан Серікжанқызы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар