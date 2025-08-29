Іздеудегі азаматтардың некесін автоматты түрде бұзатын норма талқылауға шықты
АСТАНА. KAZINFORM — Сыртқы істер министрлігі «Ашық НҚА» порталында некені бұзудың жаңа негізін енгізетін құжат жобасын талқылауға шығарды.
Қайта редакциялауға ұсынылып отырған құжаттың толық атауы — «Шетелде азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеу саласында мемлекеттік қызметтерді көрсету, сондай-ақ азаматтық хал актілерін тіркеу туралы қайталама куәліктер мен анықтамалар беру қағидаларын бекіту туралы» ҚР Сыртқы істер министрінің бұйрығы.
Бұйрық жобасы Премьер-министр Олжас Бектеновтің 2025 жылғы 5 тамыздағы және 2025 жылғы 12 тамыздағы өкімдеріне негізінде әзірленіп отыр.
— Бұйрық жобасының мақсаты — некені бұзу саласындағы құқық қолдану тәжірибесінің тиімділігін арттыру. Құжатта некені бұзудың жаңа негізін енгізу ұсынылады, ол — ерлі-зайыптылардың біреуінің қылмыстық қудалау органының халықаралық іздеуге жариялау туралы қаулысына сот санкция берген күннен бастап үш жылдан астам уақыт халықаралық іздеуде болуы, — деп жазылған жаңа нормадан күтілетін нәтиже туралы сипаттамада.
Бұл норманың жаңашылдығы мынада:
Қазір қолданып жүрген заңнамада некені бұзудың негіздері мынандай:
— ерлі-зайыптылардың бірінің қайтыс болуы немесе қайтыс болды деп танылуы,
— хабар-ошарсыз кеткен деп танылуы,
— сот арқылы тараптардың бірінің өтініш беруі.
Басқаша айтсақ, қазір некедегілердің бірінің «халықаралық іздеуде болуы» ажырасуға жеке негіз болып есептелмейтін.
СІМ ұсынып отырған жаңа норма егер ерлі-зайыптылардың бірі қылмыстық қудалау органының қаулысына сәйкес халықаралық іздеуге жарияланып, бұл жағдай сот санкция берген күннен бастап үш жылдан астам уақытқа созылса, бұл некені бұзудың дербес жаңа негізі болып саналады. Бұрын некені бұзу үшін жұбайының хабар-ошарсыз кеткенін дәлелдеу немесе жеке бастама бойынша сотқа талап арыз беру қажет болатын. Ал жаңа негіз нақты қылмыстық іс жүргізу мәртебесіне сүйенеді, яғни, халықаралық іздеуде үш жылдан аса жүргені автоматты түрде некені бұзуға заңды негіз болмақ.
Осылайша мемлекет алғаш рет қылмыстық іздеуде болуды отбасы құқығында құқықтық салдары бар дербес жағдай ретінде бекітпек. Түйіндеп айтсақ, жаңа норма қылмыстық іздеуде жүрген адамның жарына некені бұзу процесін нақты, заңдық тұрғыдан жеңілдетіп береді.
Бұған дейін некені бұзған кезде төленетін мемлекеттік баж мөлшері артатыны айтылған болатын.