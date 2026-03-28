Зерттеуші Гиза құмының астында екінші Сфинкс болуы мүмкін екенін мәлімдеді
АСТАНА. KAZINFORM — Италья зерттеушісі Филиппо Бионди Мысырдағы Гиза платосы астында екінші Сфинкс мүсіні болуы мүмкін екенін айтты, деп хабарлайды Bild.
Ол мұндай қорытындыға спутниктік радиолокациялық сканерлеуге сүйене отырып келді. Зерттеуші құмның астында ірі симметриялық құрылымды көрсетті.
Бионди дәлел ретінде Ұлы Сфинкс қанаттарының арасындағы «Стела Сна» атты тақтаны келтірді, оны шамамен б. з. д. XIV ғасырда фараон Тутмос IV жасаған. Тақтада екі Сфинкске ұқсас мүсін бейнеленген. Зерттеушінің пікірінше, бұл символ емес, екінші ескерткіштің бар екеніне дәлел болуы мүмкін.
Бұған дейін ұқсас гипотезаны египтолог Бассам эль-Шаммаа ұсынған, алайда бұрынғы Мысыр ежелгі заттар министрі Захи Хавасстың айтуынша, аймақ бұрыннан мұқият зерттелген және екінші мүсіннің барына ешқандай дәлелі табылмаған.
Бионди жаңа радиолокациялық деректер бір төбенің астында ірі құрылым, вертикаль шахталар мен дәліздері бар екенін көрсететінін, бұл белгілі Сфинкс астындағы құрылымдарға ұқсас екенін алға тартады.
Алайда археологтар әлі бұл қорытындыларды мойындамай отыр. Олардың пікірінше, пирамидалар астындағы жасырын «мегақұрылымдардың» болуы қазбалармен расталмаған және дәлелсіз гипотеза.
Еске салайық, археологтер Мысырда Ежелгі патшалық дәуіріне тиесілі қабірлерді тапты.