Зейнетақы қаражатына алынған үйді сатуға бола ма — Отбасы банк жауабы
АЛМАТЫ. KAZINFORM — Біржолғы зейнетақы төлеміне алынған үйді қайта сатуға шектеу қойыла ма? Бұл сұраққа Отбасы банк өкілдері жауап берді.
Банк зейнетақы төлемдеріне жүргізілген операцияларды талдау кезінде бір пәтердің бірнеше рет әртүрлі адамдарға қайта сату деректері анықталғанын хабарлады. Әр сатып алушы мәміле үшін зейнетақы қаражатын пайдаланған. Мұндай әрекеттер заңды бұзбайды, алайда зейнетақы жинақтарының мақсатсыз пайдаланылу қаупін тудыруы және жылжымайтын мүлік нарығындағы бағаға әсер етуі мүмкін.
Осы қауіптердің алдын алу мақсатында Отбасы банк Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс министрлігіне біржолғы зейнетақы төлемдерін пайдалану ережелеріне өзгерістер енгізу туралы ұсыныс жасаған.
— Банк біржолғы зейнетақы төлемдері есебінен сатып алынған тұрғын үйді тек 5 жыл өткен соң ғана қайта сатуға рұқсат беруді ұсынған. Алайда бұл ұсыныс қолдау таппады, себебі заңда мүлікке шектеу қандай жағдайларда қойылатыны нақты айқындалған. Біржолғы зейнетақы төлемдері есебінен алынған тұрғын үй мұндай санатқа кірмейді, — деп хабарлады банктен.
Осылайша қазақстандықтар бұрынғыдай өздерінің зейнетақы жинақтарын тұрғын үй жағдайын жақсарту үшін қолданыстағы тәртіппен пайдалана алады. Барлық өтінім әдеттегі режимде қарастырылып жатыр.
2021 жылдан бері банк платформасы арқылы тұрғын үй жағдайын жақсартуға шамамен 1,5 миллион өтінім бағыттаған. Азаматтар зейнетақы қаражатының алуға болатын бөлігін ипотеканы өтеуге, бастапқы жарна төлеуге, тұрғын үй салуға, пәтерді тікелей сатып алуға пайдаланып келеді.
Еске салайық, бұған дейін зейнетақы қаржысын тіс емдеу үшін жұмсауға шектеу қойылды.