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    Зейнетақы жинағын БЖЗҚ-ға қайтарудың қажеті жоқ — Отбасы банкі депозиттегі зейнетақы жинақтары туралы

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандықтарға БЖЗҚ-дан алынған зейнетақы жинақтарының «артық» бөлігін Отбасы банкіндегі депозитте қалдыруға рұқсат берілді. 

    Зейнетақы жинағын БЖЗҚ-ға қайтарудың қажеті жоқ – Отбасы банкі депозиттегі зейнетақы жинақтары туралы
    Фото: Kazinform/ЖИ

    Зейнетақы жинақтарын пайдалану мерзіміне қойылатын талаптың алынып тасталғаны туралы Отбасы банкі хабарлады.

    — Көпшілігіңіз қандай да бір себеппен тұрғын үй сатып алуға үлгермесеңіздер, бұл қаражатты БЖЗҚ-ға қайтарудың қажеті жоқ, — деп хабарлады банк баспасөз қызметі.

    Ол үшін заңнамаға өзгерістер енгізілді. Егер салымшы зейнетақы жинақтарын алты жыл ішінде пайдаланып үлгермесе, бұл қаражат депозитте қала береді және қолайлы уақытқа дейін сақталады.

    — Алты жыл өткендіктен ғана жинақтарыңыз автоматты түрде БЖЗҚ-ға қайтарылады деп алаңдаудың қажеті жоқ. Сонымен қатар Отбасы банкі ипотеканы рәсімдеуді кейінге қалдырмай, мүмкіндігінше бұл қаражатты тұрғын үй алуға арналған бастапқы жарна ретінде пайдалануға кеңес береді, — деп толықтырды банк.

    Айта кетелік баспана кезегінде тұрғандар қандай жеңілдіктерді пайдалана алатыны туралы жазған едік

     

    Отбасы Банк Қаржы БЖЗҚ Баспана Ипотека Ақша
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
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