Жабайы қабандар Германия тұрғындарын алаңдатып отыр
АСТАНА. KAZINFORM – Германияның батысындағы Хаген қаласында жабайы қабандар тұрғындар үшін елеулі мәселеге айналып отыр, деп хабарлайды DW.
Соңғы уақытта жануарлар тұрғын аудандарға жиі кіріп, адамдардан қорқуды доғара бастаған.
Бұрын қабандар тек түнде көрінсе, қазір күндіз де еркін жүретін болған. Тұрғындардың бірі түсірген видеода оннан астам қабан көпқабатты үйлердің маңындағы көгалда жүріп, кейін жолға қарай жүгіргені байқалады.
Қала тұрғындары әсіресе кешкі уақытта иттерін серуендетуден қорқады, өйткені қабандар шабуыл жасауы мүмкін. 2022 жылы бір қабан үйге кіріп кеткен еді, ал қазір мұндай оқиғалар жиілеп барады.
Орманшы Мартин Холльнің айтуынша, кейбір адамдар қабандарды тамақтандырып, жағдайды одан әрі ушықтырып отыр. Сонымен қатар, қоқыс пен көшеде қалдырылған жем де жануарларды қалаға тартады.
Мамандардың пікірінше, қабандарды тұрғын аймақтарда ату қауіпті, ал оларды қайтадан орманға қайтару да оңай емес. Сондықтан адамдар мен жабайы жануарлар бірге өмір сүруге бейімделуі мүмкін.
Сарапшылар қабандар әдетте өздігінен шабуыл жасамайтынын айтады. Егер оларды кездестірсеңіз, жақындамай, өзіңіздің бар екеніңізді алдын ала дыбыс шығару арқылы білдіру ұсынылады.