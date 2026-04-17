Жағажайдағы Азия ойындарына қатысатын Қазақстан құрамасының тізімі жарияланды
АСТАНА. KAZINFORM – 2026 жылы Қытайдың Санья қаласында өтетін VI жағажайдағы Азия ойындарына қатысатын Қазақстан құрамасының ресми тізімі жарияланды.
Ұлттық олимпиадалық комитеттің хабарлауынша, бұл жолы еліміз 9 спорт түрі бойынша бақ сынайды.
Ашық суда жүзу
Ерлер (5 шақырым)
Лев Черепанов
Ғалымжан Балабек
Әйелдер (5 шақырым)
Мария Федотова
Дарья Пушко
Аралас эстафета (4×1,5 шақырым)
Лев Черепанов
Ғалымжан Балабек
Мария Федотова
Дарья Пушко
Су добы
Ерлер құрамасы
Темірлан Балфанбаев
Сұлтан Шонжігітов
Мұрат Шәкенов
Эдуард Цой
Руслан Ахметов
Александр Еремин
Алдияр Әкімбай
Әйелдер құрамасы
Ариадна Затыльникова
Камила Наурызбаева
Таира Мухаева
Яна Смолина
Василиса Антропова
Фатима Маткаримова
Аида Алпысбай
3×3 баскетбол
Ерлер құрамасы
Есет Жарқылов
Ақылбек Оралбеков
Тимур Тангиев
Рамазан Сәмсін
Әйелдер құрамасы
Дильназ Еркебай
Қамажай Өтегенова
Лия Умерова
Тамилла Жақыпова
Джиу-джитсу
Ерлер
62 келіге дейін: Мансұр Хабибулла, Батыр Теңізбай
69 келіге дейін: Нұржан Батырбеков, Әлинұр Қуатұлы
77 келіге дейін: Сейілхан Болатбек, Адлан Мадаев
Әйелдер
52 келіге дейін: Жібек Құлымбетова
63 келіге дейін: Ажар Салықова
Желкенді спорт
«Оптимист» класы
Ерлер: Жеңісхан Қасым
Әйелдер: Алиса Илина
«ILCA4» класы
Ерлер: Илья Иванов, Жандәулет Өмірзақ
Әйелдер: Кристина Малахова, Таисия Илина
Спорттық құзға өрмелеу
Ерлер («жылдамдық» жекелей сайыс)
Әмір Маймұратов
Ришат Хайбуллин
Дамир Тоқтаров
Рашид Хайбуллин
Эстафета
1-команда: Әмір Маймұратов, Ришат Хайбуллин
2-команда: Дамир Тоқтаров, Рашид Хайбуллин
Әйелдер («жылдамдық» жекелей сайыс)
Тамара Улжабаева
Анна Баларшина
Арина Новицкая
Алина Львова
Эстафета
1-команда: Тамара Улжабаева, Анна Баларшина
2-команда: Арина Новицкая, Алина Львова
Акватлон
Ерлер
Дарын Қонысбаев
Александр Тен
Рамазан Әйнегов
Әйелдер
Аида Ким
Диана Ержанова
Алуа Нұрмұхамет
Аралас эстафета
Рамазан Әйнегов
Дарын Қонысбаев
Алуа Нұрмұхамет
Диана Ержанова
Жағажай волейболы
Ерлер
1-команда: Кирилл Гурин, Сергей Богату
2-команда: Абдулмажид Мохаммад, Дмитрий Яковлев
Әйелдер
1-команда: Надежда Иванченко, Лаура Қабылбекова
2-команда: Кристина Каримова, Екатерина Рюхова
Жағажай күресі
Ерлер
70 келіге дейін: Жасұлан Бексұлтанов
80 келіге дейін: Ермахан Көшкінбаев
90 келіге дейін: Бауыржан Мусин
90 келіден жоғары: Омар Эюбов
Әйелдер
50 келіге дейін: Лаура Ғаниқызы
60 келіге дейін: Диана Каюмова
70 келіге дейін: Бейбіт Сейдуәлі
70 келіден жоғары: Алина Ертөстік
Жағажайдағы Азия ойындары 22-30 сәуір аралығында Санья қаласында өтеді. Жалпы 15 спорт түрінен жүлделер сарапқа салынады.
Қазақстан құрамасынан жарысты алғаш болып су добының қыздары бастайды. 22 сәуір күні олар Таиланд құрамасына қарсы ойнайды.