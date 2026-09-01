Жақын достары жоқ жас британдықтар саны бес есе өсті — зерттеу
АСТАНА. KAZINFORM — Соңғы онжылдықта Англияда жақын достары жоқ жастар саны бес есе өсті, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Лондондағы меншікті тілшісі.
Ұлыбританияның Мемлекеттік саясатты зерттеу институтының (IPPR) есебіне сәйкес, бүгінде әрбір жиырмасыншы жас британдық бірде бір жақын досы жоқ екенін айтады. 2014 жылы мұны тек 100-ден біреуі ғана айтқан.
Зерттеушілер жастар арасында әлеуметтік байланыстың жалпы нашарлауын атап өтті. Осылайша, кем дегенде үш жақын досы бар 16-21 жастағы азаматтардың үлесі қысқарды. 14 және 15 жастағы жасөспірімдер арасында достық қарым-қатынастарына қанағаттанатындардың пайызы да азайған.
Жастар өздерінің сыртқы келбетіне де көбірек алаңдай бастады. Бойжеткендердің үштен бірі ғана сыртқы келбетіне қанағаттанады. Бозбалалар арасында сыртқы келбетіне қанағаттанатындардың үлесі он жыл бұрынғы 50%-дан астамнан бүгінде 38%-ға дейін төмендеді.
Зерттеуде жастардың психологиялық әл-ауқатының айтарлықтай нашарлағаны да тіркелген. Бүгінде 16-24 жас аралығындағы әйелдердің 47%-ы және ерлердің 36%-ы психологиялық күйзеліс критерийлеріне сәйкес келеді.
Авторлардың бағалауынша, бұл жастардың өздерін қалай сезінетініне ғана емес, сонымен қатар оқу және жұмыс істеу қабілетіне де әсер етеді.
2010-2012 жылдары 16-24 жас аралығындағы адамдардың тек 4,1%-ы психикалық денсаулық мәселелеріне байланысты алдыңғы айда әдеттегіден аз жұмыс істегенін хабарлады. Бүгінде бұл көрсеткіш төрт еседен астам артып, 16,8%-ға жетті.
IPPR мұны қазіргі ұрпақтың алдыңғы буындармен салыстырғанда төзімділігінің төмендеуімен ғана түсіндіруге болмайды деп санайды. Зерттеушілер бұл жағдайды бірнеше фактордың бірігуімен байланыстырды: қатаң үнемдеу саясатының әсері, COVID-19 пандемиясы, әлеуметтік желінің тез таралуы, экономикалық тұрақсыздық және өздігінен өмір сүру құнының өсуі.
Бұл ретте ең күрделі кедергілердің бірі — жалдау ақысының жоғары болуы және тұрғын үй бағаларының қолжетімсіздігі.
IPPR сарапшылары мәселенің жастар саясатынан әлдеқайда асып түсетінін ескертті. Олардың бағалауынша, бұл факторлардың үйлесімі жастардың оқшаулануын үш жолмен күшейтіп отыр: өздерінен, бір-бірінен және тұтастай алғанда қоғамнан.
Осыған дейін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 16 жасқа толмағандардың әлеуметтік желіде тіркелуіне тыйым салу туралы заң жобасын Құрылтайда қарауды ұсынып, балаларға арналған SIM-карталарды енгізуді тапсырды.