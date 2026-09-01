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    Жақын достары жоқ жас британдықтар саны бес есе өсті — зерттеу

    АСТАНА. KAZINFORM — Соңғы онжылдықта Англияда жақын достары жоқ жастар саны бес есе өсті, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Лондондағы меншікті тілшісі. 

    Жақын достары жоқ жас британдықтар саны бес есе өсті — зерттеу
    Фото: Sova,News

    Ұлыбританияның Мемлекеттік саясатты зерттеу институтының (IPPR) есебіне сәйкес, бүгінде әрбір жиырмасыншы жас британдық бірде бір жақын досы жоқ екенін айтады. 2014 жылы мұны тек 100-ден біреуі ғана айтқан.

    Зерттеушілер жастар арасында әлеуметтік байланыстың жалпы нашарлауын атап өтті. Осылайша, кем дегенде үш жақын досы бар 16-21 жастағы азаматтардың үлесі қысқарды. 14 және 15 жастағы жасөспірімдер арасында достық қарым-қатынастарына қанағаттанатындардың пайызы да азайған.

    Жастар өздерінің сыртқы келбетіне де көбірек алаңдай бастады. Бойжеткендердің үштен бірі ғана сыртқы келбетіне қанағаттанады. Бозбалалар арасында сыртқы келбетіне қанағаттанатындардың үлесі он жыл бұрынғы 50%-дан астамнан бүгінде 38%-ға дейін төмендеді.

    Зерттеуде жастардың психологиялық әл-ауқатының айтарлықтай нашарлағаны да тіркелген. Бүгінде 16-24 жас аралығындағы әйелдердің 47%-ы және ерлердің 36%-ы психологиялық күйзеліс критерийлеріне сәйкес келеді.

    Авторлардың бағалауынша, бұл жастардың өздерін қалай сезінетініне ғана емес, сонымен қатар оқу және жұмыс істеу қабілетіне де әсер етеді.

    2010-2012 жылдары 16-24 жас аралығындағы адамдардың тек 4,1%-ы психикалық денсаулық мәселелеріне байланысты алдыңғы айда әдеттегіден аз жұмыс істегенін хабарлады. Бүгінде бұл көрсеткіш төрт еседен астам артып, 16,8%-ға жетті.

    IPPR мұны қазіргі ұрпақтың алдыңғы буындармен салыстырғанда төзімділігінің төмендеуімен ғана түсіндіруге болмайды деп санайды. Зерттеушілер бұл жағдайды бірнеше фактордың бірігуімен байланыстырды: қатаң үнемдеу саясатының әсері, COVID-19 пандемиясы, әлеуметтік желінің тез таралуы, экономикалық тұрақсыздық және өздігінен өмір сүру құнының өсуі.

    Бұл ретте ең күрделі кедергілердің бірі — жалдау ақысының жоғары болуы және тұрғын үй бағаларының қолжетімсіздігі.

    IPPR сарапшылары мәселенің жастар саясатынан әлдеқайда асып түсетінін ескертті. Олардың бағалауынша, бұл факторлардың үйлесімі жастардың оқшаулануын үш жолмен күшейтіп отыр: өздерінен, бір-бірінен және тұтастай алғанда қоғамнан.

    Осыған дейін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 16 жасқа толмағандардың әлеуметтік желіде тіркелуіне тыйым салу туралы заң жобасын Құрылтайда қарауды ұсынып, балаларға арналған SIM-карталарды енгізуді тапсырды

    Ұлыбритания Әлем жаңалықтары Жастар
    Зарина Туғанбаева
    Зарина Туғанбаева
    Авторлар