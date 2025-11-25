Қостанайда жалған террорлық хабарлама таратқан оқушы жазаланды
ҚОСТАНАЙ. KAZINFORM — Жасөспірім сыныптасының телефонын пайдаланып, мектепке «жарылғыш зат қойылды» деген жалған хабар таратқан. Ол мұны «әзіл үшін» жасағанын айтқан. Бұл туралы Қостанай облысының полиция департаменті мәлім етті.
Қостанайда оқушының мектептердің бірінде бомба қойылды деген хабарламасынан кейін жедел қызметтер шұғыл түрде жұмылдырылды. Хабарламадан кейін байланыс бірден үзілген, бұл жағдайдың ауырлығын арттырды.
Жедел әрекет дереу басталды:оқиға орнына полицейлер, жарылғыш заттарды залалсыздандыру қызметі, өрт сөндірушілер және медицина қызметкерлері жетті. Оқушылар мен мектеп қызметкерлері жедел түрде эвакуацияланды. Ғимарат пен оған іргелес аумақ мұқият тексерілгеннен кейін қауіпті заттар табылған жоқ. Осылайша, қауіп расталмады.
Жедел жұмыстың нәтижесінде полицейлер жалған қоңырауды басқа мектептің 7-сынып оқушысы жасағанын анықтады. Ол сыныптасының телефонын пайдаланған және мұны «әзіл үшін» жасағанын, салдарын түсінбегенін мойындады.
Жасөспірімнің қылмыстық жауапкершілік жасына толмауына байланысты терроризм актісі туралы көрінеу жалған хабар беру фактісі бойынша қозғалған қылмыстық іс тоқтатылды. Алайда кәмелетке толмаған баланың ата-анасы тәрбиелеу міндеттерін тиісті орындамағаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды.
Сонымен қатар шақыртуға жауап беру барысында төтенше қызметтердің жұмсаған шығындарын өтеу мәселесі қаралатын болады.
Терроризм актісі туралы көрінеу жалған хабар бергені үшін ең жоғары жаза — бес жылға дейін бас бостандығынан айыру.
Құқық қорғау органдары ата-аналарға үндеу жасайды: балалармен қауіпсіздік туралы сөйлесіңіздер, мұндай «әзілдердің» салдарын түсіндіріңіздер және телефон мен әлеуметтік желілерді пайдалануын бақылаңыздар. Мұндай оқиғалардың алдын алу — ересектердің ортақ міндеті.
Айта кетейік, тұмаудың өршіп тұрғанына байланысты Қостанайда барлық мектеп қашықтан оқып жатыр.