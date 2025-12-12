KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    04:27, 12 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Жамбыл мен Түркістанда жол ашылды — ҚазАвтоЖол

    АСТАНА. KAZINFORM — ҚазАвтоЖол Жамбыл мен Түркістан облысында жол учаскелерінің ашылғанын хабарлады.

    Ақтөбе
    Фото: видеодан алынған скрин

    Жамбыл облысы

    2025 жылғы 12 желтоқсанда сағат 03:00–де республикалық маңызы бар — «РФ шекарасы — Мәртөк — Ақтөбе — Қарабұтақ — Қызылорда — Шымкент — Тараз — Қордай — Алматы — Қорғас — ҚХР шекарасы» автожолының 534-593 шақырым аралығы (Айша бибі ауылынан Түркістан облысының шекарасына дейін) барлық көлік түрлері үшін жол ашылды. 

    Түркістан облысы

    Ал Түркістан облысы бойынша «РФ шекарасы — Мәртөк — Ақтөбе — Қарабұтақ — Қызылорда — Шымкент — Тараз — Қордай — Алматы — Қорғас — ҚХР шекарасы» автожолының 593-654 шақырым аралығы (Жамбыл облысының шекарасынан Машат ауылына дейін) (Шымкент-Тараз бағыты) барлық көлік түрлері үшін қозғалыс ашық.

    Қосымша ақпарат алу үшін тәулік бойы 1403 байланыс орталығына хабарласуға болады.

    Айта кетейік, Жамбыл облысында ауа райына байланысты жолда 700-ге жуық автокөлік жиналып қалды. Полицейлер боранда қалған жүргізушілерді құтқаруға жәрдемдесті.

    Тегтер:
    ҚазАвтоЖол Жамбыл облысы Жол Көлік Түркістан облысы
    Динара Маханова
    Динара Маханова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар