Жамбыл облысында 263 шақырым канал жөнделеді
АСТАНА. KAZINFORM — Жамбыл облысының Шу ауданында жалпы ұзындығы 263 шақырымнан асатын 42 каналды реконструкциялау және бетондау жұмыстары басталды.
Жамбыл облысына жұмыс сапары аясында Су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов Шу ауданындағы су шаруашылығы инфрақұрылымын дамыту жобаларының іске асырылу барысымен танысты.
Қазіргі таңда ауданда Ислам даму банкінің қолдауымен жүзеге асырылып жатқан «Климатқа төзімді су ресурстарын дамыту» жобасы аясында жалпы ұзындығы 263 шақырымнан асатын 42 каналды жөндеу және реконструкциялау жұмыстары басталды. Оның ішінде екі магистральды каналды қоса алғанда, 120 шақырым канал толық бетондалады.
Жұмыстарға алты мердігер ұйым қатысып жатыр. Сондай-ақ 100-ден астам арнайы техника мен 240-тан аса адам жұмылдырылған. Жобаны іске асыру ауданның 31 мың гектар суармалы жерінің мелиорациялық жағдайын жақсартып, су шығынын азайтуға мүмкіндік береді. Барлық құрылыс-монтаж жұмысы 2027 жылдың соңына дейін толық аяқталады деп жоспарланған.
Министр «Масақ-Ақтөбе», «Естемес» және «Беймембет» каналдарындағы жұмыстармен танысты. Қазіргі уақытта каналдарды бетондау және науаларды орнату жұмыстары жүргізіліп жатыр.
Бұдан кейін министр Сол жағалау магистральды каналындағы жұмыстардың барысымен танысты. Оның жалпы ұзындығы — 37,7 шақырым. Бұл нысанды реконструкциялау 9349 гектар суармалы жерге су жеткізуді жақсартуға бағытталған. Қазіргі уақытта нысанда механикалық тазарту жұмыстары жүргізіліп жатыр.
Одан соң Нұржан Нұржігітов жалпы ұзындығы 50 шақырымнан асатын Оң жағалау магистральды каналы мен «Бірлік» және «Больничный-1» каналдарын реконструкциялау жұмыстарымен танысты. Қазіргі таңда каналдарды бетондау және жекелеген учаскелерді қамыстан тазарту жұмыстары жүргізілуде.
Жұмыс сапары Тасөткел магистральды каналында жалғасты. Қазіргі уақытта нысан бойында орналасқан жалпы ұзындығы 18,7 шақырым болатын төрт каналда науаларды демонтаждау, бетондау және шөптерден тазарту жұмыстары басталды.
Сонымен қатар министр жалпы ұзындығы 86,5 шақырым болатын тоғыз каналды құм мен шөптерден механикалық тазарту жұмыстарының барысымен, сондай-ақ жалпы ұзындығы 20 шақырымнан асатын жеті каналда бетондау, темірбетон науаларын орнату және гидротехникалық нысандар салу жұмыстарымен танысты.
Жалпы алғанда Жамбыл облысында «Климатқа төзімді су ресурстарын дамыту» жобасы Байзақ, Меркі, Сарысу, Талас және Шу аудандарында жалпы ұзындығы шамамен 400 шақырым болатын 71 каналды қайта жаңғыртуды көздейді.
Су шаруашылығы нысандарын тексеруді аяқтағаннан кейін Нұржан Нұржігітов Шу ауданы әкімдігінде мердігер ұйымдар өкілдерімен инфрақұрылым жобаларын сапалы жүзеге асыру мәселелері бойынша кеңес өткізді.
— Жүзеге асырылып жатқан жоба Шу ауданы мен жалпы Жамбыл облысының аграрлық секторының болашағы үшін аса маңызды. Атқарылып жатқан жұмыстардың сапасы министрліктің ерекше бақылауында. Барлық жұмыс белгіленген мерзімде аяқталуы тиіс. Біз инвестиция тарту және сапалы сараптама жүргізу бағытында үлкен жұмыс атқардық, енді жобаны толық аяқтау қажет, — деді Су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов.
Айта кетелік қазақстанда каналдарды механикалық тазалау көлемі үш есеге артты.