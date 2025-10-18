KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    13:33, 18 Қазан 2025 | GMT +5

    Жамбыл облысында 3,7 млн малға диагностикалық тексеру жүргізілді

    ТАРАЗ. KAZINFORM – Жамбыл облысында эпизоотиялық ахуал бақылауда. Бұл туралы облыстық ветеринариялық станцияның басшысы Серік БердІбаев мәлімдеді.

    сиыр, жылқы
    Фото: Ризабек Нүсіпбек/Kazinform

    Оның айтуынша, биыл сарып және өзге де жұқпалы ауруларға 3,7 миллионға жуық диагностикалық тексеру жүргізілген. Эпизоотияға қарсы іс-шараларға облыстық және республикалық бюджеттерден барлығы 4 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінді.

    – 2025 жылға дейін 16,5 миллион профилактикалық шара жүргізу жоспарланып отыр. Қазірдің өзінде аусыл, сібір жарасы, қарасан, пастереллез және басқа да қауіпті ауруларға қарсы екпелер толық көлемде жасалуда, – деді Бердыбаев.

    Жыл басынан бері облыста құтырудың 3, пироплазмоздың 2, сальмонеллездің 2, пастереллездің 2 және энтеротоксемияның 1 ошағы тіркелген. Барлық ошақтарда карантин енгізіліп, залалсыздандыру шаралары толық көлемде жүргізілген.

    Айта кетейік, Жамбыл облысында аң аулауға шыққан бала көз жұмды.

