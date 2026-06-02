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    Жамбыл облысында әскери дрон ақау салдарынан қонуға мәжбүр болды

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстан Қарулы Күштері Әуе қорғанысы күштеріне тиесілі ұшқышсыз ұшу аппараты Жамбыл облысында жоспарлы оқу-жаттығу кезінде штаттан тыс қонды.

    Астана, Министерство обороны Республики Казахстан, Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі
    Фото: Айгерім Амантаева / Kazinform

    Қорғаныс ведомствосының мәліметінше, оқиға 2026 жылғы 2 маусымда Жамбыл облысының Талас ауданы аумағында болған.

    Оқиға салдарынан зардап шеккендер жоқ. Сондай-ақ жергілікті тұрғындар мен инфрақұрылым нысандарына қауіп төнбеген.

    – Алдын ала мәліметтер бойынша, оқиғаға техникалық ақаулар себеп болуы мүмкін, – делінген хабарламада.

    Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайын анықтау үшін арнайы комиссия құрылып, оқиға орнына жіберілді.

    Мамандар аумақты тексеріп, ұшқышсыз ұшу аппаратының штаттан тыс қону себептерін анықтау жұмыстарын жүргізіп жатыр.

    – Барлық мән-жайды анықтау үшін оқиға орнына арнайы комиссия жіберілді. Аумақты тексеру және оқиғаның себептерін анықтау бойынша іс-шаралар жүргізілуде, – деп хабарлады ведомстводан.

    Айта кетейік, Ақтөбеде шекара маңынан ұшқышсыз ұшу аппаратының сынығы табылды.

    ҚР Қорғаныс министрлігі Дрон Жамбыл облысы
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
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