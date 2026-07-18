Жамбыл облысында ата-анасына алимент төлеуге қатысты 20 іс қаралып жатыр
АСТАНА. KAZINFORM – Жамбыл облысында кәмелетке толған балалардан ата-анасының пайдасына алимент өндіруге қатысты 20 атқарушылық іс орындалу сатысында тұр.
Алимент өндіру даулары әрдайым кәмелетке толмаған балаларды асыраумен байланысты бола бермейді. Кей жағдайда талап қоюшы ретінде қарт немесе еңбекке жарамсыз ата-аналар шығып, кәмелетке толған ұл-қыздарынан материалдық көмек өндіруді талап етеді.
Облыстық Әділет департаментінің мәліметінше, өңірде ата-аналардың өз балаларынан алимент өндіріп алуға қатысты 20 атқарушылық іс қаралып жатыр.
Бұдан бөлек, төрт атқарушылық құжат ата мен әженің алимент төлеуіне қатысты. Мұндай жағдайда, егер баланың ата-анасынан алимент өндіру мүмкін болмаса, оны өзге жақын туыстардан өндіріп алу заңмен қарастырылған.
Сонымен бірге, ведомство отбасылық даулардың мән-жайын, тағайындалған алимент мөлшерін және талап қоюға негіз болған себептерді жарияламады.
Осыған дейін Жамбыл облысында алимент төлемеген тұрғынның бас бостандығы шектелгені туралы жаздық.