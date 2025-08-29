KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    02:16, 29 Тамыз 2025 | GMT +5

    Жамбыл облысында балаларға қатыгездік көрсету фактісі бойынша тергеу аяқталды

    ТАРАЗ. KAZINFORM – Жамбыл облысы Талас ауданының тұрғынына қатысты екі кәмелетке толмаған баланы жүйелі түрде ұрып-соққаны үшін қозғалған қылмыстық іс тергеліп бітіп, айыптау актісімен бірге прокурорға жолданды. Бұл істі сот қарайтын болады, деп хабарлайды Polisia.kz.

    Алматы ауруханасынан қашып кеткен тергеудегі адам ұсталды
    Фото: Polisia.kz

    Еске сала кетейік, бұған дейін полиция күдіктіні дереу қолға түсіріп, қамауға алған болатын.

    Жапа шеккен балалар Тараз қаласындағы Балаларды қолдау орталығына орналастырылып, оларға қажетті психологиялық және құқықтық көмек көрсетілді.

    Аталған қылмыстық істің тергеуі Ішкі істер министрінің тікелей бақылауында болды.

    Айта кетейік, Жамбыл облысы Талас ауданында кәмелетке толмаған балалар видеоүндеу жазып, өздерін мәжбүрлі жұмысқа жеккенін, қорлық көріп, соққыға жығылғандарын айтқан.

    Кейін осы іске қатысты Оқу-ағарту министрі Ғани Бейсембаев пікір білдірді.

    Тегтер:
    Зорлық-зомбылық Қылмыс Жамбыл облысы
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
    Автор
    Соңғы жаңалықтар