Жамбыл облысында екі аптада қызылшаның 191 жағдайы тіркелді
АСТАНА. KAZINFORM – Жамбыл облысында соңғы екі апта ішінде қызылшаның 191 жағдайы анықталды. Оның 139-ы бес жасқа дейінгі балаларға тиесілі. Аурудың негізгі ошағы Тараз қаласы болып отыр, мұнда 155 жағдай тіркелген.
Жамбыл облысының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің мәліметінше, 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап өңірде қызылша ауруының өсуі байқалады. Анықталған жағдайлардың 80 пайыздан астамы 14 жасқа дейінгі балалар арасында тіркелген.
Ведомство деректеріне сәйкес, сырқаттанғандардың 43-і бір жасқа толмаған балалар, 42 жағдай бір жастағы балалар арасында, тағы 54 жағдай екі жастан бес жасқа дейінгі топта анықталған. Ауруға шалдыққандардың негізгі бөлігі Тараз қаласында тіркелген, бұл жалпы көрсеткіштің 81 пайызын құрайды. Қалған аудандарда 1-14 жағдай аралығында анықталған.
– Ауру жұқтырғандардың басым бөлігі вакцина салынбаған адамдар. Оның негізгі себептері профилактикалық екпеден бас тарту (33 пайыз), медициналық қарсы көрсетілімдер (15 пайыз) және екпе жасына жетпеу (22 пайыз), – деді департамент басшысының орынбасары Неила Мүлікова.
Қызылша жоғары жұқпалылығымен ерекшеленетін жедел вирустық инфекция болып табылады. Ауру ауа-тамшы жолымен таралады және адамдар көп жиналатын орындарда қысқа уақыттық байланыс кезінде де жұғуы мүмкін.
– Бір науқас иммунитеті жоқ 20 адамға дейін жұқтыра алады. Вирус жабық ғимаратта бір сағатқа дейін сақталады, сондықтан науқас кеткеннен кейін де жұқтыру қаупі бар, – деп түсіндірді маман.
Дәрігерлердің айтуынша, қызылша дене қызуының 38-40 градусқа дейін көтерілуінен басталып, тұмау, жөтел, конъюнктивит және қатты әлсіздікпен қатар жүреді. Бірнеше күннен кейін бөртпе пайда болып, басынан бастап денеге және аяқ-қолға таралады. Мамандар ересектердің қызылшаны балаларға қарағанда ауыр өткеретінін атап өтті.
Аурудың қауіптілігі асқынулармен байланысты. Олардың қатарында өкпе қабынуы, құрысу, орталық жүйке жүйесінің зақымдануы, оның ішінде энцефалит бар. Сирек жағдайларда қызылша ауыр формаға – қызылшалық панэнцефалитке әкелуі мүмкін, сондай-ақ иммунитеттің ұзақ уақыт әлсіреуіне себеп болады.
Қызылшаға қарсы арнайы ем жоқ. Қорғанудың жалғыз тиімді жолы – вакцинация. Ұлттық егу күнтізбесіне сәйкес, жоспарлы иммундау 1 жаста және 6 жаста жүргізіледі. Аурудың өсуіне байланысты 2025 жылғы желтоқсаннан бастап Жамбыл облысында қосымша жоспардан тыс вакцинация жүргізіліп жатыр.
– Қазіргі уақытта 9-10 айлық егілмеген балаларға, сондай-ақ 2-18 жас аралығындағы балалар мен жасөспірімдерге екпе салынуда. Бүгінгі күнге дейін қызылшаға қарсы вакцинаны шамамен 4 мың бала алды, – деді департамент басшысының орынбасары.
Медицина қызметкерлері екпе салынғандардың 97-98 пайызында тұрақты иммунитет қалыптасатынын, оның 20-25 жылға дейін сақталатынын айтып, ата-аналарды профилактикалық екпеден бас тартпауға шақырады.
Еске сала кетейік, өткен жылы Батыс Қазақстанда 1 300-ден астам адам қызылшамен ауырған.