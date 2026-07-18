Жамбыл облысында есірткі сатпақ болған тұрғын ұсталды
АСТАНА. KAZINFORM — Жамбыл облысында полицейлер 24 келіден астам марихуананың таратылуына жол бермеді, деп хабарлайды Polisia.kz.
«Қарасора — 2026» жедел-профилактикалық іс-шарасы аясында Жамбыл облысының полиция департаменті есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері мен Ұлттық ұланның № 6506 әскери бөлімінің «Бүркіт» арнайы мақсаттағы жасағы аса ірі мөлшердегі есірткі заттарын өткізу мақсатында заңсыз сақтау дерегінің жолын кесті.
Шу ауданының Тасөткел ауылы маңындағы құмды алқапта полицейлер 60 жастағы жергілікті тұрғынды анықтап, одан есірткіге ұқсас зат тапты.
Оқиға орнындағы тергеу әрекеттері барысында орақ, қолғап, сондай-ақ өзіне тән иісі бар жасыл түсті өсімдік тектес зат салынған 4 орама тәркіленді.
Сараптама қорытындысына сәйкес тәркіленген заттың жалпы салмағы 24 келіден асатын марихуана екені анықталды.
Тергеу барысында полиция қызметкерлері ер адамның заңсыз түрде жабайы өсетін қарасораны жинап, оны кептіріп, сатуды жоспарлағанын анықтады.
Аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды. Күдіктіге қатысты соттың санкциясымен күзетпен ұстау түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды.