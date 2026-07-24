Жамбыл облысында иісшіл иттердің көмегімен 38 есірткі қылмысы ашылды
АСТАНА. KAZINFORM – Жамбыл облысында жыл басынан бері иісшіл иттердің көмегімен есірткіге қатысты 38 қылмыс ашылып, заңсыз айналымнан 209 келіден астам тыйым салынған зат тәркіленді, деп хабарлайды Kazinform тілшісі.
Сондай-ақ Жамбыл облысы полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметіне сүйенсек, кинологтердің қатысуымен 11 қылмыс ізін суытпай ашылған.
Иісшіл иттің жұмысы адам құқықбұзушылықтың ең болмашы белгілерін де байқамай қалуы мүмкін жерден басталады. Автокөлікті тексеру кезінде кинолог пәрмен береді, содан кейін ит көлікті толық тексереді. Таныс иісті сезген бойда ол алдын ала үйретілген белгі арқылы серіктесіне хабар береді.
Егер күдікті қашуға әрекеттенсе, із кесуге және ұстауға арнайы үйретілген басқа бағыттағы иттер жұмылдырылады. Төртаяқты көмекшілер полицейлермен бірге облыс автожолдарында тұрақты түрде қызмет атқарып, жедел іс-шараларға қатысады.
Жамбыл облысы полиция департаментінің кинологиялық қызмет орталығында 40-тан астам ит бар. Олардың қатарында неміс және бельгия овчаркалары, лабрадорлар мен ортаазиялық овчаркалар бар.
Әр иттің өз мамандануы бар. Қажетті дағдылар тұрақты жаттығулар кезінде жетілдіріледі. Иісшіл ит тек иісті ажыратып қана қоймай, күрделі әрі тосын жағдайда да кинологтің пәрмендерін дәл орындауы тиіс.
2026 жылдың басынан бері иісшіл иттердің көмегімен полицейлер есірткінің заңсыз айналымына қатысты 38 қылмысты ашты. Жедел іс-шаралар барысында 209 келіден астам түрлі тыйым салынған зат тәркіленді. Бұдан бөлек, криминалдық полиция кинологтердің қатысуымен 11 қылмысты ізін суытпай ашқан.
Мұндай топтардың тиімділігін заманауи технологиялар да арттырып отыр. Іздестіру шаралары кезінде полицейлер қолжетуі қиын аумақтарды әуеден бақылауға мүмкіндік беретін дрондарды пайдаланады. Ұшқышсыз аппараттар құрамында есірткісі бар өсімдіктердің заңсыз егістіктерін анықтауға, күмәнді нысандарды табуға және құқықбұзушылардың болуы мүмкін орнын белгілеуге көмектеседі.
Соған қарамастан, заманауи технологиялардың өзі иттердің өткір иісі мен шапшаң әрекетін толық алмастыра алмайды.
Айта кетейік, бұған дейін Таиландыдан есірткі контрабандасымен айналысқан қазақстандық әйелдің 16 жылға бас бостандығынан айырылғанын хабарладық.