Жамбыл облысында қаңтар айында ауа райы қалай құбылады
АСТАНА. KAZINFORM — Жамбыл облысында қаңтар айы жалпы алғанда климаттық нормаға жақын болады деп күтіліп отыр, бірақ ауа райы ай бойы күрт өзгеріп отырады. Орташа температура -3,4…-10,6°C шамасында болады деп болжанған, деп хабарлайды Kazinform тілшісі.
Айдың басында аймақта күн салқындайды. Алғашқы бірнеше күнде түнгі температура шамамен 5 градусқа төмендеп, -8.-13°C шамасында болады, күндізгі температура нөлден төмен түседі.
Таулы аудандарда түнгі температура -15…-18°C-қа дейін төмендейді, күндіз тұрақты аяз сақталады. Содан кейін қысқа мерзімді жылыну кезеңі күтіліп отыр, түнде ауаның температурасы шамамен 5-7 градусқа көтеріліп, күндізгі температура +5…10°C-қа дейін жетеді. Бұл кезеңде тауларда аяз басылады, бірақ түнде суық болып қалады.
Қаңтардың екінші онкүндігінде аймаққа суық ауа райы оралады. Түнгі температура тағы шамамен 7-8 градусқа төмендейді, күндіз аяз күшейеді. 20 қаңтарға қарай синоптиктер шамамен 6-8 градусқа жылынуды болжап отыр — түндер сәл жылырақ болып, күндізгі температура қайтадан нөлге жақын болады, ал аймақтың оңтүстігінде оң температура болуы мүмкін. 10-15 қаңтар аралығында желдің жылдамдығы 15-20 м/с дейін күшейеді деп болжанып отыр.
Қаңтардың соңғы онкүндігі айдың ең суық мезгілі болуы мүмкін. Температура бірден 10-15 градусқа төмендейді, күндіз де, түнде де қатты аяз болады. Таулы аудандарда одан да қатты салқындайды. Айдың соңына қарай суық біртіндеп басылады — түнгі температура шамамен 8-10 градусқа көтеріледі, ал күндізгі температура айтарлықтай жылынады (+1°C дейін), алайда тұрақты жылу күтілмейді.
Қаңтардағы жауын-шашын мөлшері қалыпты деңгейге жақын болады деп болжанып отыр, таулы және тау бөктеріндегі аудандарда қар әдеттегіден көп жаууы мүмкін. Қар бірінші аптаның ортасында (4-6 қаңтар) және 10-20 қаңтар аралығында жауады деп болжанып отыр.
Жекелеген кезеңдерде тұман түсіп, айдың басында көктайғақ, ал ортасында қарлы боран болуы мүмкін.
Бұдан бұрын синоптиктер алдағы үш күнге арналған ауа райы болжамын ұсынды.