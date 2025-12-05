Жамбыл облысында құлдыққа түскен жасөспірімдердің ісі бойынша үкім шықты
АСТАНА. KAZINFORM – Кәмелетке толмаған өгей ұлдарын қорлады деп айыпталған өгей әке үкіммен келіспей, апелляциялық шағым түсірмекші, деп хабарлайды Kazinform тілшісі.
Жамбыл облысында ҚР Қылмыстық кодексінің 110-бабы «Азаптау» бойынша айыпталып отырған Ұзақбай Тұрбаевқа қатысты қылмыстық істі қарау аяқталды. Тергеу мәліметінше, жасөспірімдер жүйелі түрде соққыға жығылып, негізгі қажеттіліктері шектеліп отырған. Сотта нақтыланғандай, бұл фактілер бұрын кеңінен қоғамдық наразылық тудырған медициналық құжаттар мен бейнежазбалармен расталып отыр.
Тұрбаевтың өзі кінәсін мойындамай, жалған ақпарат таратылғанын және балалардың отбасыларына оралғысы келетінін мәлімдеді.
Сот отырысы барысында айыптау тарапы балалардың білім алудың орнына үй шаруасымен және мал бағумен айналысқанын тағы да атап өтті. Олардың физикалық жағдайы туралы да айтылған: жасөспірімдер жастарына сай емес дамыған, арық және күтімсіз көрінді. Сотта балалардың «күтімін қиындатпау үшін» шаштары тақырлап алынғаны айтылды, бірақ айыпталушы мұны «ұлдардың шашы қысқа болуы керек» деп түсіндірді.
Айыптаушы тарап бұл мән-жайлар ата-аналар мен заңды өкілдерге орта білім алуды қамтамасыз ету міндетін жүктейтін «Білім туралы» заңға, сондай-ақ оларды балалардың денсаулығына, тәрбиесіне және тұрмыстық жағдайларына қамқорлық жасауға міндеттейтін «Неке және отбасы туралы» заңға тікелей қайшы келетінін атап өтті.
Қорғаушы тарап отбасының «адамдар сияқты өмір сүргенін» және ешқандай нормаларды бұзбағанын, ал балаларға дауыс көтеру кез келген отбасындағыдай болғанын алға тартты.
Тұрбаевтың әке ретінде әрекет еткені, ал биологиялық ата-анасы алимент төлеумен шектелгенін атап өтілді. Қорғаушы тарап сонымен қатар айыпталушының діндарлығын оң сипаттама ретінде айтты, бірақ айыптау тарапы бұған күмән келтіріп, оның іс-әрекеттері Қазақстанда қабылданған ислам ережелеріне сәйкес келмейтінін және дәстүрлі емес сенімдердің белгілері болуы мүмкін екенін жеткізді.
Құдайға сенетін қандай ата-ана балаларын соншалықты қатыгездікпен ұра алады? Сотта қойылған сұрақ риторикалық болып қалды.
Айыптау тарапы Тұрбаевқа төрт жыл сегіз айға бас бостандығынан айыру жазасын сұрады. Сотталушы өз кінәсін мойындамауын жалғастырды, ал оның адвокаты толық ақталуын талап етті.
Алайда сот іс материалдары мен тараптардың дәлелдерін қарап шыққаннан кейін Ұзақбай Тұрбаевты кәмелетке толмағандарды азаптағаны үшін кінәлі деп танып, төрт жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады.
Қорғаушы тарап үкіммен келіспейтінін және апелляциялық шағым түсіруге ниетті екенін мәлімдеді.
Бұған дейін Жамбыл облысы Талас ауданында кәмелетке толмаған балалар видеоүндеу жазып, өздерін мәжбүрлі жұмысқа жеккенін, қорлық көріп, соққыға жығылғандарын айтқан.